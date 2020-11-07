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"فيسبوك" يغلق حسابات تدعو إلى العنف المسلح إذا خسر ""

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"فيسبوك" يغلق حسابات تدعو إلى العنف المسلح إذا خسر "ترامب" "فيسبوك" يغلق حسابات تدعو إلى العنف المسلح إذا خسر ""
استخدمت عبارة "أطلقوا النار عليهم" 7345 مرة

قبل أن تغلق شركة فيسبوك حسابات مجموعة "أوقفوا السرقة"، تضمنت الحسابات دعوات للأعضاء لتجهيز أسلحتهم إذا خسر الرئيس دونالد محاولته للبقاء في البيت الأبيض.

وفي تعطيل المجموعة بعد التغطية من قبل "رويترز" ومؤسسات إخبارية أخرى، رصد "فيسبوك" جهود المجموعة لنزع الشرعية عن العملية الانتخابية ودعوات مقلقة للعنف من بعض الأعضاء.

واستخدمت عبارات مثل "أطلقوا النار عليهم" و"اقتلهم جميعًا"، داخل المجموعات العامة على الأقل 7345 مرة و1415 مرة على التوالي، وظهرت عبارة "اشنقوه" 8132 مرة.

وبين "فيسبوك" أنه سيتخذ إجراءات لفرض السياسات، التي تقلل الضرر الواقعي والاضطرابات المدنية، بما في ذلك داخل المجموعات.

ولم يكن مثل هذا الخطاب غير شائع في الفترة، التي سبقت الانتخابات في مجموعات "فيسبوك"، وهي محفز رئيسي للمشاركة لأكبر اجتماعية في العالم، لكنها لم تحصل دائمًا على نفس المعاملة.

وجدت دراسة استقصائية لمجموعات "فيسبوك" ومقرها الولايات المتحدة بين سبتمبر وأكتوبر أجرتها شركة الاستخبارات الرقمية، أن الخطاب مع إيحاءات عنيفة في الآلاف من المجموعات العامة ذات التوجه السياسي التي تضم ملايين الأعضاء.

وظهرت أشكال مختلفة من عشرين عبارة يمكن أن ترتبط بالدعوات إلى العنف، مثل "القفل والتحميل" و"نحن بحاجة إلى حرب أهلية"، جنبًا إلى جنب مع الإشارات إلى نتائج الانتخابات في حوالي 41000 حالة في مجموعات فيسبوك العامة في الولايات المتحدة. فترة شهر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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