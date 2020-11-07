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لجنة الأوبئة الاردنية : لا مانع من عودة الفيروس لأشخاص تعافوا منه

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لجنة الأوبئة الاردنية : لا مانع من عودة الفيروس لأشخاص تعافوا منه لجنة الأوبئة الاردنية : لا مانع من عودة الفيروس لأشخاص تعافوا منه

جى بي سي نيوز  :- قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، بسام حجاوي، الخميس، إن "لا مانع" من عودة المستجد إلى أشخاص أصيبوا بالوباء وتعافوا منه، مشيرا إلى أن "المناعة التي تتشكل عن مرض كوفيد-19 غير معروفة" المدة.

وأوضح حجاوي  : "حتى لو أصبت (بفيروس كورونا) وبالتالي شفيت ... لا شيء يمنع أن تصاب مرة أخرى. لحد الآن المناعة التي تتشكل عن كوفيد-19 غير معروفة. هناك مناعة فقدت على 4-5 شهور وهناك مناعة استمرت أكثر من ذلك".

وعاد الفيروس إلى "أعداد محدودة" من الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض وأعلن عن تعافيهم منه، وفق المملكة . 

وتحدث عن نحو 200 فيروس في العالم يعود إلى المتعافين المرض وهو ما يطلق عليها أمراضا موسمية. وأشار مثالا على ذلك مرض H1 N1 الذي يطعم ضده الناس موسميا.

"لو انتهى الأمر بمعرفة أن فيروس كورونا مرض موسمي فيعتبر انتصارا"، وفق حجاوي.

جي بي سي نيوز

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