أخبار عاجلة

هدايا الرئيس السيسى للأسر الأولى بالرعاية -
أبوظبي تكشف عن مركز عالمي رائد لأبحاث التكنولوجيا المتقدمة -
إسقاط مروحية عسكرية روسية في أجواء أرمينيا -
قوات حفظ السلام الروسية تبدأ الانتشار على خطوط التماس في قره باغ -
آخر النهار| د. محمد الباز يستعرض مساهمات المواطنين لحل مشاكلهم -
آخر النهار| تفاصيل الأزمة السياسية والعائلية لأردوغان وعلاقة ترامب بذلك!! -
أخر النهار| سمر فرج فودة وهروب مرتضى منصور أبرز مشاهد الانتخابات البرلمانية في المرحلة الثانية -
آخر النهار| بالأرقام.. مدير مكتب الأهرام بالنمسا يوضح حقيقة إغلاق 60 مركز بعد هجوم فيينا -
آخر النهار| رد فعل قوي من النمسا بعد هجوم فيينا -
موجز الاخبار| السيسي يوجه بالتوسع في مشروعات توليد الكهرباء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأعداد تتزايد.. تسجل 224 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة

Print
الأعداد تتزايد.. مصر تسجل 224 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة الأعداد تتزايد.. تسجل 224 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة
"مجاهد" : إجمالي الإصابات بلغ 108754 من بينهم 100106 متعافين

الأعداد تتزايد.. مصر تسجل 224 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، عن خروج 100 متعافِ من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100106 حالات حتى اليوم.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 108754 حالة من ضمنهم 100106 حالة تم شفاؤها، و6343 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ايه الحكاية مع د.محمد سعيد | تفاصيل لحظة مصرع الطفل محمد واصابة شروق فى حادث البدرشين

ايه الحكاية مع د.محمد سعيد | تفاصيل لحظة مصرع الطفل محمد واصابة شروق فى حادث البدرشين

سلالة جديدة من فيروس كورونا مرتبطة بحيوان المنك

سلالة جديدة من فيروس كورونا مرتبطة بحيوان المنك

سقوط رهيب لويزو وأوس أوس يفجر مسرح مصر

سقوط رهيب لويزو وأوس أوس يفجر مسرح مصر

أول تمرينة باي في مسرح مصر

أول تمرينة باي في مسرح مصر

شبكة عيون الإخبارية