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بعد 5 أيام.. قارئ "سبق" يعثر على "العمري" مُسن جدة

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بعد 5 أيام.. قارئ "سبق" يعثر على "العمري" مُسن جدة بعد 5 أيام.. قارئ "سبق" يعثر على "العمري" مُسن جدة
وجده بمنطقة وعرة بعد أن علقت مركبته أكثر من 8 ساعات

بعد 5 أيام.. قارئ

عثر أحد قُراء "سبق" مساء أمس الجمعة على "مفقود جدة" المُسن الثمانيني محمد حسين العمري، الذي يعاني فقدانًا في الذاكرة؛ ويعجز معه عن العودة للمنزل، وفقدته أسرته قبل 5 أيام عقب خروجه من منزله بحي الوزيرية في محافظة جدة مستقلاً مركبة من نوع هايلوكس موديل 2010.

وكانت "سبق" قد نشرت مناشدة أسرة "العمري" عن فقدان والدهم يوم الأربعاء بعنوان ("العمري" ثمانيني خرج منذ 3 أيام في جدة وانقطع الاتصال به).

وتواصل أحد قُراء "سبق" مع طارق، ابن المفقود، مغرب أمس الجمعة، عبر الرقم المدون في الخبر، وأكد أنه عثر على والده بعد العصر تحت شجرة بعد أن علقت مركبته في الرمال منذ الصباح في منطقة وعرة بوادي مريخ، وعجز عن إخراجها، وهو بحالة رثة، وإرهاق شديد؛ فبادر بإعطائه الأكل والماء، وتعرّف عليه من قراءة خبر "سبق"، وأبلغ أبناءه بالرقم المدون في الخبر، وأبلغ الجهات الأمنية والهلال الأحمر؛ فحضر أبناؤه للموقع، ووجدوا رجال الأمن برفقة المبلِّغ، وبعد لحظات حضر الهلال الأحمر، وتم فحصه ونقله لمستشفى شرق جدة لإجراء الفحوصات اللازمة.

وقدمت أسرة "العمري" الشكر للمواطن الذي أبلغهم، ولصحيفة "سبق" على المساهمة في العثور على والدهم بعد أن عجزوا عن العثور عليه، مؤكدين أن انتشار "سبق" الواسع، وثقة القراء فيما تتناوله، وأن ذلك أحد أهم أسباب حرصهم على نشر المناشدة في "سبق" تحديدًا.مفقود جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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