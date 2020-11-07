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رازفان يريح لاعبي الهلال.. والفريق يواجه ضمك وديًّا

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رازفان يريح لاعبي الهلال.. والفريق يواجه ضمك وديًّا رازفان يريح لاعبي الهلال.. والفريق يواجه ضمك وديًّا

رازفان يريح لاعبي الهلال.. والفريق يواجه ضمك وديًّا

قرّر مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم الروماني "رازفان لوشيسكو" إراحة اللاعبين لمدة أربعة أيام لتوقُّف منافسات الموسم الرياضي الحالي 2020/ 2021م، على أن يستأنف الفريق مساء الأربعاء المقبل الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري تدريباته في مقر النادي.

ويلتحق المشاركون بصفة أساسية في لقاء الاتفاق، وعدد من اللاعبين، بتدريبات الفريق يوم الخميس المقبل الثاني عشـر من الشهر ذاته؛ إذ سيتمتعون براحة ليوم إضافي.

فيما يلاقي الفريق مساء يوم الثلاثاء السابع عشر من شهر نوفمبر نظيره ضمك وديًّا في مقر النادي؛ وذلك تأهبًا لاستئناف منافسات الموسم.الهلال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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