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لصوص يقتحمون شقة سيدة سعودية بباريس ويسرقون 550 ألف جنيه إسترليني

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لصوص يقتحمون شقة سيدة سعودية بباريس ويسرقون 550 ألف جنيه إسترليني لصوص يقتحمون شقة سيدة سعودية بباريس ويسرقون 550 ألف جنيه إسترليني
الشرطة الفرنسية تفتح تحقيقًا رسميًّا بالتعاون مع شرطة مكافحة العصابات

لصوص يقتحمون شقة سيدة سعودية بباريس ويسرقون 550 ألف جنيه إسترليني

اقتحم لصوص شقة سيدة سعودية في مدينة باريس الفرنسية، وسرقوا مقتنيات فاخرة، لا تقل قيمتها عن 550 ألف جنيه إسترليني.

وذكر تقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن السيدة حين عادت إلى شقتها بعدما يقارب ثلاثة أشهر فوجئت باختفاء حقائب وساعات ومجوهرات.

وفتحت الشرطة الفرنسية تحقيقًا رسميًّا بالتعاون مع شرطة مكافحة العصابات؛ إذ إن هذه السرقة هي الأحدث في سلسلة طويلة من سرقات المقتنيات الفاخرة في العاصمة الفرنسية.

ويستهدف اللصوص في باريس المناطق التي يقيم فيها الأثرياء، ومتاجر السلع الفاخرة. وينتشر هذا النوع من السرقات بشكل خاص في منطقة الدائرة الثامنة التي يقيم فيها الأثرياء.فرنسا باريس الشرطة الفرنسية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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