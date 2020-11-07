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وفق لائحة العقوبات الانضباطية.. الاتحاد السعودي يعتمد عقوبات صارمة

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وفق لائحة العقوبات الانضباطية.. الاتحاد السعودي يعتمد عقوبات صارمة وفق لائحة العقوبات الانضباطية.. الاتحاد السعودي يعتمد عقوبات صارمة
لمخالفي البروتوكول الصحي لا تزيد عن نصف مليون ريال

وفق لائحة العقوبات الانضباطية.. الاتحاد السعودي يعتمد عقوبات صارمة

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم، لائحة العقوبات الانضباطية الخاصة بمخالفة البروتكولات الصحية لجائحة كورونا، مع ذكر وتفصيل 11 مادة، والعقوبات المترتبة على تلك المخالفات حال حدوثها.

ونصت اللائحة الجديدة على مجموعة من القرارات أهمها: "إذا ثبت مشاركة لاعب في المباراة مصاب بكورونا بشكل مؤكد، فإنه يعتبر غير مؤهل قانوناً، ويحرم من حضور التمارين لمدة 21 يوماً ويعاقب النادي بغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، ويوقف اللاعب 4 مباريات رسمية".

كذلك في حال حضور لاعب مصاب بالفيروس دون أن يشارك في مباراة، فإنه يعاقب بالإيقاف لمدة 14 يوماً وتفرض غرامة مالية على ناديه قدرها 100 ألف ريال. وشملت العقوبات أيضاً كل شخص لا يرتدي الكمامة، حيث سيعاقب بغرامة مالية قدرها ألف ريال، كما يعاقب كل شخص قام بتبادل القمصان بغرامة مالية قدرها 15 ألف ريال.

وتفرض غرامة مالية بقيمة 25 ألف ريال لكل نادٍ لا يلتزم بقواعد التباعد في غرف الملابس أو دكة البدلاء، كما يعاقب أي نادٍ يدعو جماهيره إلى التجمع بغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.

فيما يعتبر اللاعب الذي لم تنته مدة الحجر الصحي الخاصة به وشارك في مباراة، غير مؤهل قانوناً، ويوقف مباراتين، ويعاقب ناديه الذي لم يلتزم بإجراءات ومدة الحجر لمنسوبيه بغرامة قدرها 50 ألف ريال.

ويعاقب أيضاً كل نادٍ فرط بإجراءات الحجر الصحي وكان سبباً في تفشي الوباء بين أعضاء فريقه، بغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال، بينما قد تصل العقوبة إلى 500 ألف ريال في حال تسببه بتفشي الوباء بين أعضاء الفرق الأخرى.الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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