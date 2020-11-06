أخبار عاجلة

آخر النهار| د. محمد الباز يستعرض مساهمات المواطنين لحل مشاكلهم -
آخر النهار| تفاصيل الأزمة السياسية والعائلية لأردوغان وعلاقة ترامب بذلك!! -
أخر النهار| سمر فرج فودة وهروب مرتضى منصور أبرز مشاهد الانتخابات البرلمانية في المرحلة الثانية -
آخر النهار| بالأرقام.. مدير مكتب الأهرام بالنمسا يوضح حقيقة إغلاق 60 مركز بعد هجوم فيينا -
آخر النهار| رد فعل قوي من النمسا بعد هجوم فيينا -
موجز الاخبار| السيسي يوجه بالتوسع في مشروعات توليد الكهرباء -
الجواز مش حقل تجارب اوعوا يخطر علي بالكم فكرة و تقولوا نجربها ,لان في النهاية ها تخسروا كل حاجة -
آخر النهار| الإنتخابات البرلمانية بين المجتمع والسياسة - الحلقة الكاملة 7 نوفمير 2020 -
ايه الحكاية مع د.محمد سعيد | تفاصيل لحظة مصرع الطفل محمد واصابة شروق فى حادث البدرشين -
الرئيس السيسي يستقبل رئيس المخابرات البريطانية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. السيول تعزل قرى "فائجة" العرضيات بعد هطول الأمطار

Print
بالفيديو .. السيول تعزل قرى "فائجة" العرضيات بعد هطول الأمطار .. السيول تعزل قرى "فائجة" العرضيات بعد هطول الأمطار
مطالبات بإنشاء عبّارات لعبور الطريق

بالفيديو .. السيول تعزل قرى

تكرِّر السيول مأساة أهالي قرى حضرة والفائجة وقنونا في محافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وذلك تزامنًا مع كل هطول للأمطار من كل عام.

وفي هذا الإطار رصدت عدسة "سبق" مساء اليوم الجمعة انعزال عدد من الأهالي خارج القرى إلى جانب الوادي، بينما يمكث آخرون في المقابل في محاولة للخروج منها، بينهم زوّار قَدِموا من محافظات مجاورة للاستمتاع بجمال الطبيعة والأجواء المعتدلة في قنونا، بينما اضطر آخرون للمجازفة وقطع الوادي بسياراتهم في لحظات خطرة، وذلك إثر هطول أمطار غزيرة اليوم على مناطق متفرقة من محافظة العرضيات.

ويطالب أهالي قرى حضرة والفائجة وقنونا بإنشاء عبّارات؛ ليتمكنوا من عبور الطريق إلى وسط المحافظة لإنجاز احتياجاتهم.

ونشرت "سبق" خبرًا بهذا الخصوص في العاشر من نوفمبر من عام 2018، فيما لا تزال معاناة قرى الفائجة وقنونا قائمة. أمطار سيول العرضيات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. أمطار غزيرة تُجري أحد الشعاب جنوب مدينة حائل

بالفيديو.. أمطار غزيرة تُجري أحد الشعاب جنوب مدينة حائل

بالفيديو.. أمطار غزيرة تُجري أحد الشعاب جنوب مدينة حائل

بالفيديو.. أمطار غزيرة تُجري أحد الشعاب جنوب مدينة حائل

بالفيديو.. أمطار مصحوبة بزخات من البرد على حائل

بالفيديو.. أمطار مصحوبة بزخات من البرد على حائل

بالفيديو.. حقيقة "ثعبان غامض" عثر عليه بولاية أمريكية

بالفيديو.. حقيقة "ثعبان غامض" عثر عليه بولاية أمريكية

شبكة عيون الإخبارية