أكثر من 500 عداء تسابقوا في بطولة المملكة لاختراق الضاحية.. ونجاح باهر للتنظيم

★ ★ ★ ★ ★

بمشاركة 41 نادياً ضمن الفئات الثلاث (ناشئون، شباب، أول)

أقيمت اليوم في محافظة الليث، فعاليات بطولة المملكة الأولى المفتوحة لاختراق الضاحية للفئات الثلاث (ناشئون، شباب، أول)، بمشاركة ٤١ نادياً من مختلف مناطق المملكة، برعاية محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، وبحضور رؤساء القطاعات الحكومية بالمحافظة، وكذلك أعضاء الاتحاد السعودي لألعاب القوى يتقدمهم رئيس اللجنة الغنية بالاتحاد سعد شداد.

من جهته أعرب محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، عن سعادته باستضافة هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة التي استضافتها الليث ممثلة في نادي الليث الرياضي، وذلك في ظل هذه الأجواء الجميلة، مقدماً شكره لوزارة الرياضة ممثلة في وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، وفي اتحاد ألعاب القوى لإتاحة الفرصة لأبناء محافظة الليث، لتنظيم هذا الملتقى الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة في اختراق الضاحية، والذي شهد اليوم حضوراً مميزاً.

كما قدم الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه البطولة من قطاعات حكومية الأمنية منها والخدمية، وكذلك القطاعات الخاصة والأفراد.

وأضاف "الزهراني": "كنا نتمنى أن نظهر الليث بموروثها وبتاريخها وآثارها، ولكن جائحة كورونا منعتنا من ذلك".

وتابع: إن "نجاح تنظيم الملتقى هو ناتج عن عمل منقطع النظير من قبل جميع القطاعات الحكومية بالليث وكذلك في نادي الليث"، مؤكداً أن هذا النجاح سيجعل الليث مؤهلة لاستضافة أحداث عالمية إن شاء الله في المستقبل.

ووجه محافظ الليث، رسالة لاتحاد ألعاب القوى بالحفاظ على هذه الكوكبة من الأبطال الذين حققوا إنجازات في ملتقى الليث، لأنهم سيمثلون المملكة على المستوى العالمي مستقبلاً.

وقال "الزهراني": إن "ملتقى الليث اليوم ينقل رسالة جميلة إلى وزارة الرياضة وإلى مختلف الاتحادات الرياضية بالمملكة، إن الليث قادرة على تنظيم أي ملتقى وأي بطولة على مستوى المملكة".

بدوره قال الأمين العام للاتحاد السعودي لألعاب القوى ماجد باسنبل، إن ملتقى الليث اليوم هو باكورة سباقات الضاحية باتحاد ألعاب القوى 2020/2021، وكانت البداية من هنا من محافظة الليث، حيث قدمت المحافظة جهوداً كبيرة بدعم من مكتب وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة، حيث يشهد هذا الملتقى مشاركة أكثر من ٤٠ نادياً. وأضاف: "هذا يحدث لأول مرة في ألعاب القوى، وتعتبر عودة قوية لألعاب القوى، حيث إن الجماهير متعطشة لهذه السباقات والتي تعود اليوم بعد الانقطاع الطويل الذي حدث الموسم الماضي، حيث يشهد ملتقى الليث مشاركة أكثر من ٥٠٠ عداء في الفئات الثلاث، الناشئون والشباب والرجال".

وقال "باسنبل": إن "مبادرة كبيرة جداً طرحها نادي الليث في استضافة هذا الملتقى الكبير، ونحن وافقنا عليها في اتحاد العاب القوى، ونادي الليث اليوم يقدم سباق اختراق الضاحية بطريقة جديدة أجبرت بقية الأندية الأخرى في تقديم مبادرات لاستضافة مثل هذه الملتقيات".

وأعرب عن أمنياته أن تكون استضافة الليث لهذا الملتقى هي باكورة لتطوير مسابقات اختراق الضاحية بالسعودية.

وأكد "باسنبل" أن موقع اقامة سباق الضاحية بالليث على كورنيش الليث كان اختياراً موفقاً ولائقاً بسباقات اختراق الضاحية، لأنها تتطلب أماكن وموانع طبيعية، مضيفاً: "شاهدنا ذلك اليوم في محافظة الليث، وذلك بدعم من محافظ الليث وبلدية المحافظة وأن نجاح الليث اليوم في استضافة هذا الملتقى تجعلها مؤهلة لاستضافة بطولات أخرى".

وفي الختام كرم اتحاد ألعاب القوى محافظ الليث ورؤساء القطاعات الحكومية بالمحافظة، نظير ما قدموه من جهود في إنجاح هذا الملتقى.

يذكر أن نتائج سباق اختراق الضاحية كانت على النحو التالي:

درجة الناشئين

الفردي: حسن إبراهيم - الشباب

محمد الأكلبي - الشباب

عبدالله صالح - الشباب

الترتيب الجماعي : الشباب، أحد، الهلال

درجة الشباب

الفردي: صالح عبدالله –الوطن

صبر حامد - الشباب

سلمان المقرن - الهلال

الترتيب الجماعي: الشباب، الهلال، الوطن

درجة الرجال

الفردي: طارق العمري - الشباب

يوسف عسيري - الشباب

بدر العمراني - الصفا

الترتيب الجماعي الصفا، الشباب، الاتحاد

وكرم نادي الليث الرياضي عدداً من العدائين السعوديين العالميين وهم، مبارك المعبدي، ومحمد معيض البركاتي، وعبدالله الجود علي، وسعد شداد الأسمري، هادي صوعان، بالإضافة إلى تكريم رؤساء الأندية المشاركة الذين تواجدوا مع أنديتهم في البطولة.

كما كرم اتحاد ألعاب القوى، العداء السعودي محمد ثابت مؤسس مسارات "هايكنج" السعودية.

بطولة المملكة لاختراق الضاحية الليث