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بهدف سينمائي لـ"الجوعي".. التعاون يفسد فرحة الاتحاد

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تغلّب على النقص الكبير في صفوفه

بهدف سينمائي لـ

تعادل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مع ضيفه فريق التعاون بنتيجة هدف لكل منهما، وذلك ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "جولة لنلهم العالم بقمتنا".

انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي لكلا الفريقين. وجاء تقدم الاتحاد عند الدقيقة الـ59 من زمن الشوط الثاني عن طريق لاعبه رومارينو من ركلة جزاء قبل أن يعادل التعاون النتيجة في الدقيقة الـ73 عن طريق لاعبه عبدالله الجوعي.

بهدف سينمائي لـ

بهدف سينمائي لـ

بهدف سينمائي لـ

بهدف سينمائي لـ

بهدف سينمائي لـ

بهدف سينمائي لـ

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين جولة لنلهم العالم بقمتنا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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