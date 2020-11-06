كورونا عربيًّا: المغرب تسجِّل 5398 إصابة.. والوفيات في العراق تصل لـ 11244

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الجزائر ترصد 361 إصابة بالفيروس و13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجَّلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 5398 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 246 ألفًا و349.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجّلت أيضًا 68 حالة وفاة؛ ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 4127، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 200 ألف و954.

وفي سياق متصل، سجّلت العراق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 3568 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وهو ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 493139 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 69 حالة وفاة؛ ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11244 وفاة، فيما تم تسجيل 3060 حالة شفاء؛ ما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 423266 حالة.

كما أعلنت الجزائر تسجيل 631 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 60800 حالة.

وكشف الناطق الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة وباء فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، في تصريح صحفي، عن وفاة 13 شخصًا متأثرين بالفيروس خلال الفترة نفسها؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2024 وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 266 حالة؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 41510 حالات شفاء.