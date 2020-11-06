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دعا لـ"قطع الرأس".. "تويتر" يحظر حساب مستشار السابق

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دعا لـ"قطع الرأس".. "تويتر" يحظر حساب مستشار ترامب السابق دعا لـ"قطع الرأس".. "تويتر" يحظر حساب مستشار السابق
جرى نشر الفيديو على فيسبوك وبقي 10 ساعات قبل أن يتم حذفه

دعا لـ

قام موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بحظر حساب مستشار الرئيس الأمريكي دونالد السابق؛ وذلك بعدما دعا إلى "قطع رأس" الدكتور أنتوني فاوتشي ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي.

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" نقلاً عن صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن تويتر قام بحظر حساب ستيف بانون بدعوى "مخالفته قواعد التعليقات".

وكشف المصدر أن بانون دعا إلى قطع رأسَي كبير خبراء الأمراض المعدية فاوتشي، ومدير "إف بي آي" راي، وعرض رأسَيهما خارج البيت الأبيض.

وأضاف بانون في مقطع يقول: "تبدأ فترة الولاية الثانية بإقالة راي وفاوتشي، رغم أنني أريد أن أذهب إلى ما هو أبعد، لكن الرئيس رجل طيب القلب".

وأضاف: "أود في الواقع أن أعود إلى العصور القديمة.. كنت لأقطع رأسَيهما، وأضعهما في زاويتَين من البيت الأبيض كتحذير للبيروقراطيين الفيدراليين".

يُشار إلى أنه جرى نشر الفيديو نفسه على فيسبوك، وبقي لمدة 10 ساعات تقريبًا، قبل أن يتم حذفه للسبب ذاته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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