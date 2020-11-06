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قلق دولي بعد ظهور كورونا بمزارع المنك.. والصحة العالمية: ندرس الموقف

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قلق دولي بعد ظهور كورونا بمزارع المنك.. والصحة العالمية: ندرس الموقف قلق دولي بعد ظهور كورونا بمزارع المنك.. والصحة العالمية: ندرس الموقف
في وقت أمرت فيه الدنمارك بإعدام الحيوان وإخضاع ربع مليون نسمة لحالة الإغلاق

قلق دولي بعد ظهور كورونا بمزارع المنك.. والصحة العالمية: ندرس الموقف

يشوب العالم حالياً قلق كبير بعد ظهور بمزارع المنك، فيما تدرس منظمة الصحة العالمية السلامة البيولوجية في مزارع تربية الحيوان في بلدان العالم بعد أن أمرت الدنمارك بإعدام كل حيوانات المنك بها، بعد ظهور فيروس كورونا بينها.

وفي هذا السياق قالت كبيرة الخبراء الفنيين المعنيين بفيروس كورونا في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، في مؤتمر صحافي في جنيف، اليوم إن انتقال الفيروس بين الحيوانات والبشر "مثار قلق"، فيما قال خبير ثان بمنظمة الصحة إن الخطر في الحيوانات الأخرى أقل بكثير منه في حيوانات المنك بحسب "العربية".

وأضافت كيركوف: "نعمل مع المكاتب الإقليمية.. في المناطق التي توجد بها مزارع المنك، وندرس الأمن البيولوجي لمنع حالات الانتشار". مشيرة إلى أن قرار الدنمارك إعدام حيوانات المنك يهدف لمنع نشوء "مستودع حيواني جديد لهذا الفيروس".

وكانت الدنمارك قالت هذا الأسبوع إنها تعتزم إعدام كل حيوانات المنك لديها وأعلنت إجراءات عزل جديدة صارمة في شمال البلاد لمنع انتشار الفيروس المتحور من الحيوان إلى الإنسان.

في سياق متصل أوضح كبير خبراء الطوارئ بالمنظمة، في نفس المؤتمر الصحافي مايك رايان، أن حيوانات مزارع أخرى مثل الخنازير والدواجن تخضع لأمن بيولوجي "صارم للغاية" لمنع الفيروسات من القفز على الحواجز بين الأنواع.

وكان معهد المصل في الدنمارك، الذي يتعامل مع الأمراض المعدية، رصد سلالات من فيروس كورونا مرتبطة بحيوان المنك في 214 شخصاً منذ يونيو، وذلك وفقاً لتقرير نشره المعهد على موقعه الإلكتروني الذي تم تحديثه أمس الخميس.

يأتي هذا فيما خضع أكثر من ربع مليون دنماركي لقيود حالة الإغلاق، اليوم، في منطقة شمال البلاد، حيث أصاب نوع متحور من فيروس كورونا حيوانات المنك التي يتم تربيتها من أجل فرائها، مما أدى إلى إصدار أمر بقتل ملايين الحيوانات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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