أخبار عاجلة

آخر النهار| د. محمد الباز يستعرض مساهمات المواطنين لحل مشاكلهم -
آخر النهار| تفاصيل الأزمة السياسية والعائلية لأردوغان وعلاقة ترامب بذلك!! -
أخر النهار| سمر فرج فودة وهروب مرتضى منصور أبرز مشاهد الانتخابات البرلمانية في المرحلة الثانية -
آخر النهار| بالأرقام.. مدير مكتب الأهرام بالنمسا يوضح حقيقة إغلاق 60 مركز بعد هجوم فيينا -
آخر النهار| رد فعل قوي من النمسا بعد هجوم فيينا -
موجز الاخبار| السيسي يوجه بالتوسع في مشروعات توليد الكهرباء -
الجواز مش حقل تجارب اوعوا يخطر علي بالكم فكرة و تقولوا نجربها ,لان في النهاية ها تخسروا كل حاجة -
آخر النهار| الإنتخابات البرلمانية بين المجتمع والسياسة - الحلقة الكاملة 7 نوفمير 2020 -
ايه الحكاية مع د.محمد سعيد | تفاصيل لحظة مصرع الطفل محمد واصابة شروق فى حادث البدرشين -
الرئيس السيسي يستقبل رئيس المخابرات البريطانية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صحة نجران" و"نوبكو" تبدآن المرحلة الانتقالية لخدمات سلسلة الإمداد

Print
ضمن خطة لرفع كفاءة المخزون الطبي

عزَّزت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة نجران تعاونها مع الشركة الوطنية للشراء الموحد "نوبكو"؛ وذلك ضمن خطة وزارة الصحة لنقل مسؤوليات الإمداد والمخزون الخاص بالمستشفيات والمراكز الصحية إلى مستودعات الشركة.

وعقدت المديرية العامة للشؤون الصحية في نجران اجتماعًا مؤخرًا، بحضور الدكتور إبراهيم بني هميم، المدير العام للصحة في المنطقة، ومساعده للإمداد، وفريق من مسؤولي شركة نوبكو؛ لاستعراض خطوات بدء المرحلة الانتقالية لخدمات سلسلة الإمداد.

وأكدت "صحة نجران" أن انطلاق المرحلة الانتقالية لخدمات سلسلة الإمداد سينعكس على تجربة المستفيدين، من حيث جودة الخدمات المقدمة لهم، وسرعة الإنجاز، ومساهمة الشركة -بالتعاون مع إدارة الإمداد في المنطقة- في رفع كفاءة المخزون الطبي، ومستوى التوافُر للبنود وإدارة المخزون.

ويتمثل الدعم اللوجيستي في مراقبة مؤشرات أداء الخدمة، والعمل على وضع الخطط التحسينية، ومتابعة تنفيذها، وتوفير أسطول شاحنات يخدم المستودعات في توصيل البنود للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية لرفع مستوى الخدمة، وتجهيز وإدارة المستودعات الطبيبة حسب أعلى المواصفات والمعايير الدولية، وإدارة عمليات النقل والتوزيع، وتحويل الرعاية الصحية من خلال حلول مبتكرة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجات العملاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رغم استقالة صهر أردوغان وإقالة "أويصال".. الليرة التركية تواصل الانهيار

رغم استقالة صهر أردوغان وإقالة "أويصال".. الليرة التركية تواصل الانهيار

خبراء يكشفون حقيقة المشروبات الغازية "دون سكر"

خبراء يكشفون حقيقة المشروبات الغازية "دون سكر"

التوجيهات وصلت لهيئة الصحة.. بريطانيا تستعد لتوزيع لقاح كورونا الشهر المقبل

التوجيهات وصلت لهيئة الصحة.. بريطانيا تستعد لتوزيع لقاح كورونا الشهر المقبل

حرمان من المتعة.. ما الذي تفعله شركات في البر بتيماء؟ سموم وطلب عاجل

حرمان من المتعة.. ما الذي تفعله شركات في البر بتيماء؟ سموم وطلب عاجل

شبكة عيون الإخبارية