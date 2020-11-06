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89  معتمراً من إندونيسيا يتوجهون إلى الحرم المكي بعد انتهاء عزلهم الصحي

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وسط تطبيق منظومة من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا

89  معتمراً من إندونيسيا يتوجهون إلى الحرم المكي بعد انتهاء عزلهم الصحي

توجهت الدفعة الثانية من المعتمرين القادمين من خارج المملكة اليوم الجمعة إلى الحرم المكي الشريف استعداداً لبدء أداء مناسك العمرة بعد انتهاء المدة المحددة لهم في العزل الصحي الآمن، حيث بلغ عددهم ٨٩ معتمراً ومعتمرة، قادمون من جمهورية إندونيسيا، وسط تطبيق منظومة من الإجراءات الاحترازية الصحية المعنية بمنع انتشار المستجد " كوفيد_ 19".

وتفصيلاً، رفعت وزارة الحج والعمرة جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن، حيث جندت جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن، وهيأت الفرص لجميع المشغلين لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع لمتابعة رحلة ضيوف الرحمن في أجواء آمنة وصحية، مع رفع الطاقة التشغيلية الاحترازية بنسبة 100%.


وكانت أفواج معتمري الخارج قد بدأت في الوصول إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة منذ الأحد الماضي، حيث تتضمن المرحلة الثالثة للعمرة، التي بدأت يوم 1 نوفمبر بالسماح بالعمرة لـ 20 ألف شخص يومياً، وبالصلاة في المسجد الحرام لـ60 ألف مصلٍ يومياً.

89  معتمراً من إندونيسيا يتوجهون إلى الحرم المكي بعد انتهاء عزلهم الصحي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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