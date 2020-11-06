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تطبيق "اعتمرنا" يقترب من تسجيل مليونَيْ تصريح

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بعد أسبوع من المرحلة الثالثة للسماح بالعمرة والزيارة

تطبيق

كشفت إحصائيات وزارة الحج والعمرة في نهاية أول جمعة منذ بدء المرحلة الثالثة من السماح بالعمرة والزيارة تدريجيًّا أن التسجيل في تطبيق اعتمرنا يقترب من مليونَيْن، وعدد المصلين في المسجد الحرام من 900 ألف، فيما بلغ عدد طالبي السلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبَيْه قرابة 132 ألفًا، أما المصلون في الروضة الشريفة فقد قارب عددهم 83 ألفًا.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أتاحت بشكل فعلي تطبيق "اعتمرنا" للراغبين بأداء العمرة في تاريخ 17/ 2/ 1442هـ كمرحلة أولى. وأتاحت وزارة الحج والعمرة تحميل التطبيق عبر الأجهزة الذكية، وعقبها مراحل عدة.


وكشفت عن آلية التسجيل لأداء العمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة، وذلك على النحو الآتي: تحميل تطبيق "اعتمرنا" من Android أو iOS، وتسجيل البيانات، واختيار موعد متاح للعمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام، أو الصلاة في الروضة الشريفة، والحصول على التصريح.

تطبيق

تطبيق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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