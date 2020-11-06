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" سيحاول أن يكون مؤذيًّا".. "بيلوسي" عن المعركة: "بايدن" الرئيس!

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"ترامب سيحاول أن يكون مؤذيًّا".. "بيلوسي" عن المعركة: "بايدن" الرئيس! " سيحاول أن يكون مؤذيًّا".. "بيلوسي" عن المعركة: "بايدن" الرئيس!
شددت على ضرورة التحلي بالصبر حتى يكتمل فرز الأصوات

وصفت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة، جو بايدن، بأنه "رئيس منتخب" للولايات المتحدة، بعدما تقدم على منافسه دونالد في فرز الأصوات في عدد من الولايات الرئيسة دون حسم النتيجة رسميًّا.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، قالت "بيلوسي"، عن "بايدن" ونائبته كامالا هاريس: "هذا الصباح، بدا واضحًا أن الثنائي بايدن- هاريس سيفوز بالبيت الأبيض".

وتابعت في مؤتمر صحفي أن "الرئيس بايدن يتمتع بتفويض قوي ليحكم.. لكن ترامب سيحاول تدمير نزاهة هذه الانتخابات ومصداقيتها.. ترامب سيحاول أن يكون مؤذيًّا لهذه البلاد".

وشددت على "ضرورة التحلي بالصبر حتى يكتمل فرز كل الأصوات"، مضيفة "ما حصل عليه بايدن هو أعلى ما حصل عليه أي رئيس في تاريخ أمريكا.. كانت هذه معركة حياة أو موت للديمقراطيين".

وأضافت: "علينا انتظار الأحد والاثنين والثلاثاء إلى غاية انتهاء عملية الفرز، وأن نبقى واثقين وصبورين.. نتطلع قدمًا للفوز بالكثير من السباقات الانتخابية الجارية حاليًا".

كما انتقدت الديمقراطية "بيلوسي" تعامل إدارة "ترامب" مع أزمة ؛ مضيفة "عوض مواجهة هذا الفيرس، يبدو أن إدارة ترامب ستستغرق آخر لحظاتها في الرئاسة لمنع الأمريكيين من الحصول على الرعاية الصحية.. يجب التذكير بأن مواجهة كوفيد يجب أن تكون أولوية في المرحلة المقبلة".

يشار إلى أن بايدن اقترب من امتلاك مفاتيح البيت الأبيض، بعد تقدمه في فرز الأصوات في ولايات بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا، وبات الأقرب لحسم صراع الـ270 صوتًا من المجمع الانتخابي.

ويملك بايدن حاليًا 264 مقعدًا في المجمع الانتخابي، ويحتاج إلى الفوز بواحدة من الولايات المتأرجحة حتى يرفع رصيده إلى 270 مقعدًا ويصبح رئيسًا للولايات المتحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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