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الموارد البشرية بالرياض تضبط 35 مخالفة لنظام العمل

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الموارد البشرية بالرياض تضبط 35 مخالفة لنظام العمل الموارد البشرية بالرياض تضبط 35 مخالفة لنظام العمل
خلال 104 زيارات تفتيشية على المنشآت التجارية

الموارد البشرية بالرياض تضبط 35 مخالفة لنظام العمل

ضبطت فِرَق التفتيش التابعة لفرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال هذا الأسبوع 35 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية، من خلال تنفيذها 104 زيارات تفتيشية على المنشآت التجارية في محافظات: (المزاحمية، والقويعية، والرويضة، والرين، والدوادمي، ومركزي مرات والسيح).

كما أسفرت الجولات التفتيشية التي روعي فيها التركيز على كل الأنشطة المستهدفة بالتوطين، عن توجيه 21 إنذارًا للمنشآت المخالفة مع جدولة زيارتها من جديد؛ وذلك ضمن الحملات المستمرة التي ينفذها فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض؛ لمتابعة التزام أصحاب المنشآت بالقرارات المنظمة لسوق العمل، وحماية أصحاب الأعمال الملتزمين بالنظام والأطراف الأخرى المستفيدة منه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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