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شاهد.. مواطنان يزرعان 21 ألفًا من شجرة "البان" العربي في الأفلاج

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دون تدخل أي منتج كيميائي

شاهد.. مواطنان يزرعان 21 ألفًا من شجرة

حرص مواطنون على إعادة توطين زراعة شجرة "البان" المورنقا العربي، في موطنها الأصلي بمحافظة الأفلاج والاستفادة من منتجاتها العضوية دون التدخلات الكيميائية.

وقال المواطن "نادر بن سعيد الزبران" لـ"سبق": "حرصت أنا وزميلي مبارك بن محمد المدرع على إعادة توطين زراعة شجرة البان العربي، في أحد مواطنها الأصلية في الجزيرة العربية وهي محافظة الأفلاج، فقمنا بزراعة أكثر من 21 ألف شجرة، وحرصنا على أن تكون جميع منتجات هذه المزرعة من زيت وعسل عضوي دون تدخل أي منتج كيميائي".

وأضاف: "تم تسجيل المزرعة في شركة متخصصة تتابع الإنتاج وتفحصه، وهي مسجلة في قسم الزراعة العضوية في وزارة البيئة والمياه والزراعة".

وتابع: "يأتي الاهتمام بزراعة هذه الشجرة لعدة أسباب منها إعادة توطين هذه الشجرة وزراعتها كونها شجرة جميلة ولها خصائص متنوعة، ويستخرج من بذورها زيت طيب الطعم والرائحة واللون ومعجزة في خصائصه في العلاج والصحة والجمال، ويعتبر من أغلى وأندر الزيوت، لاحتوائه على أحماض أمينية متنوعة وضرورية للجسم".

وأشار إلى أن زيتها متعدد الاستعمال وخالٍ من الكولسترول، وغير قابل للتأكسد والحموضة وله الكثير من الفوائد المتعددة التي أثبتتها التحاليل المخبرية؛ الأمر الذي يؤهلها لتكون من أفضل ما يزرعه المواطن للغذاء والدواء.

وأضاف: "شجرة البان أو ما تسمى بالمورنقا العربي، متعددة الفوائد وقليلة الاستهلاك للماء ومن أهم مصادر الأمن الغذائي".

واختتم حديثه بالقول: "تعتبر مزرعة نهر العطاء العضوية بالأفلاج من أكبر مزارع المورينجا البان العربي العضوي في المملكة العربية ، ونتطلع إلى تقديم المزيد في ما يخدم الوطن والمواطن ويعزز ثقافة الزرعة والاهتمام بثروات وطنا الغالي".

شاهد.. مواطنان يزرعان 21 ألفًا من شجرة

شاهد.. مواطنان يزرعان 21 ألفًا من شجرة

شاهد.. مواطنان يزرعان 21 ألفًا من شجرة

شاهد.. مواطنان يزرعان 21 ألفًا من شجرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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