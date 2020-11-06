أخبار عاجلة

آخر النهار| د. محمد الباز يستعرض مساهمات المواطنين لحل مشاكلهم -
آخر النهار| تفاصيل الأزمة السياسية والعائلية لأردوغان وعلاقة ترامب بذلك!! -
أخر النهار| سمر فرج فودة وهروب مرتضى منصور أبرز مشاهد الانتخابات البرلمانية في المرحلة الثانية -
آخر النهار| بالأرقام.. مدير مكتب الأهرام بالنمسا يوضح حقيقة إغلاق 60 مركز بعد هجوم فيينا -
آخر النهار| رد فعل قوي من النمسا بعد هجوم فيينا -
موجز الاخبار| السيسي يوجه بالتوسع في مشروعات توليد الكهرباء -
الجواز مش حقل تجارب اوعوا يخطر علي بالكم فكرة و تقولوا نجربها ,لان في النهاية ها تخسروا كل حاجة -
آخر النهار| الإنتخابات البرلمانية بين المجتمع والسياسة - الحلقة الكاملة 7 نوفمير 2020 -
ايه الحكاية مع د.محمد سعيد | تفاصيل لحظة مصرع الطفل محمد واصابة شروق فى حادث البدرشين -
الرئيس السيسي يستقبل رئيس المخابرات البريطانية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد تقارير عن عدم تنازل "" إن هُزم.. ماذا قال مستشاره الاقتصادي؟

Print
بعد تقارير عن عدم تنازل "ترامب" إن هُزم.. ماذا قال مستشاره الاقتصادي؟ بعد تقارير عن عدم تنازل "" إن هُزم.. ماذا قال مستشاره الاقتصادي؟
أوضح أن الأسواق هادئة ومرنة بشكل ملحوظ وأكد أن بلاده أعظم ديمقراطية

بعد تقارير عن عدم تنازل

قال لاري كودلو، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي دونالد ، إنه يعتقد أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، تأتي تعليقات "كودلو"، في وقت قلب فيه المرشح الديمقراطي جو بايدن الطاولة على ترامب في ولاية بنسلفانيا الحاسمة بنحو 7 آلاف صوت، الأمر الذي يؤهله للفوز بالرئاسة إن حافظ على هذا التقدم حتى انتهاء عد الأصوات.

ونقلت "سي إن بي سي" عن "كودلو" قوله، ردًا على سؤال عما إذا كان اعتراف "ترامب" بالهزيمة ضرورياً للحفاظ على استقرار الأسواق: "أعتقد أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة".

وأضاف: "أعتقد أن الأسواق كانت هادئة ومرنة بشكل ملحوظ، وفي الواقع فإنها متفائلة إلى حد ما خلال الأشهر الستة الماضية".

وتابع: "هذا بلد عظيم، هذه هي أعظم ديمقراطية في العالم، ونحن نلتزم بسيادة القانون وكذلك هذا الرئيس".

ومضى يقول: "هناك بعض الأشياء التي يجب توضيحها، هذا ليس مجال خبرتي، سأترك هذا النقاش للحملة. لكن نعم، سنواصل العمل بسلام كما نفعل دائمًا".

وأضاف، "إن الدول الأخرى تعرف أن أمريكا هي أعظم ديمقراطية ونحن ملتزمون بسيادة القانون".

من جانبها، علقت حملة جو بايدن على التقارير التي أفادت أن الرئيس ترامب ليس لديه خطط للتنازل عن الرئاسة في حال أظهرت النتائج هزيمته في السباق إلى البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم حملة بايدن، أندرو بيتس، في بيان: "كما قلنا في 19 يوليو، سيقرر الشعب الأميركي نتيجة هذه الانتخابات. وحكومة الولايات المتحدة قادرة تمامًا على أخذ المتسللين خارج البيت الأبيض".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
آخر النهار| تفاصيل الأزمة السياسية والعائلية لأردوغان وعلاقة ترامب بذلك!!

آخر النهار| تفاصيل الأزمة السياسية والعائلية لأردوغان وعلاقة ترامب بذلك!!

لماذا فشلت هوليوود في قلب مناصري ترامب ضده؟

لماذا فشلت هوليوود في قلب مناصري ترامب ضده؟

الانتخابات الأمريكية: بايدن يشكل فريقه وترامب يطلق المعركة القانونية

الانتخابات الأمريكية: بايدن يشكل فريقه وترامب يطلق المعركة القانونية

بعد تصريحات ترامب.. "فايزر": لا دوافع سياسية وراء توقيت إعلان اللقاح

بعد تصريحات ترامب.. "فايزر": لا دوافع سياسية وراء توقيت إعلان اللقاح

شبكة عيون الإخبارية