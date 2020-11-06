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بعد الوزيرين المقربين لـ"حزب اللات".. أمريكا تعاقب صهر الرئيس اللبناني

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بعد الوزيرين المقربين لـ"حزب اللات".. أمريكا تعاقب صهر الرئيس اللبناني بعد الوزيرين المقربين لـ"حزب اللات".. أمريكا تعاقب صهر الرئيس اللبناني
تلميح سابق وإصدار وإعلان لـ"الخزانة" على موقعها الرسمي لم يبين السبب

بعد الوزيرين المقربين لـ

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ،اليوم الجمعة، بيانًا أعلنت فيه إصدار عقوبات على السياسي اللبناني البارز، جبران باسيل.


وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، بحسب بيان منشور عبر موقعها الرسمي، إنه تم فرض عقوبات على السياسي اللبناني، جبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس "التيار الوطني الحر".
ولم توضح الوزارة الأمريكية، سبب فرض العقوبات على باسيل.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قالت، في تقرير سابق، إن الإدارة الأمريكية ستفرض العقوبات على المسؤول اللبناني البارز، في محاولة للحد من نفوذ "حزب الله"، على السلطة اللبنانية.
ونقلت الصحيفة، عن مصدر مطلع، أن العقوبات قد تمت الموافقة عليها عن طريق وزارة الخزانة الأمريكية ووزير الخارجية، مايك بومبيو، الذي من المتوقع أن يكشف عن العقوبات في وقت لاحق من اليوم الجمعة.
وكانت الولايات المتحدة أدرجت، في سبتمبر، وزيرين لبنانيين سابقين مقربين من "حزب الله" على القائمة السوداء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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