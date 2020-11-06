الأردن تسجل أعلى حصيلة يومية من الوفيات جراء كورونا

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رصدت أكثر من 5300 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل أعلى حصيلة يومية من الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 67 وفاة و5384 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 1136 حالة، و101248 إصابة منذ بداية رصد الجائحة في شهر مارس الماضي.

وتركزت الإصابة الجديدة في العاصمة الأردنية عمان؛ حيث تم تسجيل 3039 إصابة، تلتها الزرقاء بـ762، وفي إربد 398.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليًّا بلغ 1786 حالة، منها 382 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.