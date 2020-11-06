أخبار عاجلة

آخر النهار| د. محمد الباز يستعرض مساهمات المواطنين لحل مشاكلهم -
آخر النهار| تفاصيل الأزمة السياسية والعائلية لأردوغان وعلاقة ترامب بذلك!! -
أخر النهار| سمر فرج فودة وهروب مرتضى منصور أبرز مشاهد الانتخابات البرلمانية في المرحلة الثانية -
آخر النهار| بالأرقام.. مدير مكتب الأهرام بالنمسا يوضح حقيقة إغلاق 60 مركز بعد هجوم فيينا -
آخر النهار| رد فعل قوي من النمسا بعد هجوم فيينا -
موجز الاخبار| السيسي يوجه بالتوسع في مشروعات توليد الكهرباء -
الجواز مش حقل تجارب اوعوا يخطر علي بالكم فكرة و تقولوا نجربها ,لان في النهاية ها تخسروا كل حاجة -
آخر النهار| الإنتخابات البرلمانية بين المجتمع والسياسة - الحلقة الكاملة 7 نوفمير 2020 -
ايه الحكاية مع د.محمد سعيد | تفاصيل لحظة مصرع الطفل محمد واصابة شروق فى حادث البدرشين -
الرئيس السيسي يستقبل رئيس المخابرات البريطانية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كرسي البيت الأبيض على صفيح ساخن.. إعادة فرز الأصوات بجورجيا!

Print
كرسي البيت الأبيض على صفيح ساخن.. إعادة فرز الأصوات بجورجيا! كرسي البيت الأبيض على صفيح ساخن.. إعادة فرز الأصوات بجورجيا!
الرئيس المحتمل "بايدن" يتقدم على "" بـ1579 صوتًا في الولاية

كرسي البيت الأبيض على صفيح ساخن.. إعادة فرز الأصوات بجورجيا!

توقعت حكومة ولاية جورجيا الأميركية، اليوم الجمعة، إعادة عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

وخلال، مؤتمر صحفي للجنة الانتخابات في ولاية جورجيا، قال مدير الهيئة الانتخابية غبرييل سيترلينغ، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن يتقدم على الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ1579 صوتًا في ولاية جورجيا.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، أضاف أن هناك "4169 صوتًا متبقية للفرز في الانتخابات الرئاسية".
وأبدى المتحدث توقعه بإعادة عملية فرز الأصوات "في حال كان الهامش ضئيلاً بين المرشحين"، وأوضح أن قانون الولاية ينص على إعادة الفرز "في حال لم يتجاوز الفارق بين المرشحين واحدًا في المئة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
آخر النهار| تفاصيل الأزمة السياسية والعائلية لأردوغان وعلاقة ترامب بذلك!!

آخر النهار| تفاصيل الأزمة السياسية والعائلية لأردوغان وعلاقة ترامب بذلك!!

لماذا فشلت هوليوود في قلب مناصري ترامب ضده؟

لماذا فشلت هوليوود في قلب مناصري ترامب ضده؟

الانتخابات الأمريكية: بايدن يشكل فريقه وترامب يطلق المعركة القانونية

الانتخابات الأمريكية: بايدن يشكل فريقه وترامب يطلق المعركة القانونية

بعد تصريحات ترامب.. "فايزر": لا دوافع سياسية وراء توقيت إعلان اللقاح

بعد تصريحات ترامب.. "فايزر": لا دوافع سياسية وراء توقيت إعلان اللقاح

شبكة عيون الإخبارية