أخبار عاجلة

آخر النهار| د. محمد الباز يستعرض مساهمات المواطنين لحل مشاكلهم -
آخر النهار| تفاصيل الأزمة السياسية والعائلية لأردوغان وعلاقة ترامب بذلك!! -
أخر النهار| سمر فرج فودة وهروب مرتضى منصور أبرز مشاهد الانتخابات البرلمانية في المرحلة الثانية -
آخر النهار| بالأرقام.. مدير مكتب الأهرام بالنمسا يوضح حقيقة إغلاق 60 مركز بعد هجوم فيينا -
آخر النهار| رد فعل قوي من النمسا بعد هجوم فيينا -
موجز الاخبار| السيسي يوجه بالتوسع في مشروعات توليد الكهرباء -
الجواز مش حقل تجارب اوعوا يخطر علي بالكم فكرة و تقولوا نجربها ,لان في النهاية ها تخسروا كل حاجة -
آخر النهار| الإنتخابات البرلمانية بين المجتمع والسياسة - الحلقة الكاملة 7 نوفمير 2020 -
ايه الحكاية مع د.محمد سعيد | تفاصيل لحظة مصرع الطفل محمد واصابة شروق فى حادث البدرشين -
الرئيس السيسي يستقبل رئيس المخابرات البريطانية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

إعلام إسرائيلي: ثاني جولات ترسيم الحدود مع لبنان تنطلق الأربعاء

Print
إعلام إسرائيلي: ثاني جولات ترسيم الحدود مع لبنان تنطلق الأربعاء إعلام إسرائيلي: ثاني جولات ترسيم الحدود مع لبنان تنطلق الأربعاء

جي بي سي نيوز :- أفاد إعلام عبرية بأن الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان تنطلق غدا الأربعاء.

وأوضحت صحيفة "معاريف" الخاصة، مساء الثلاثاء، أن الوفد الإسرائيلي يغادر صباح الأربعاء لإجراء الجولة الثانية من المفاوضات في مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل" بمنطقة الناقورة جنوبي لبنان.

وأوضحت أن المفاوضات ستجرى بمشاركة الوسيط الأمريكي جون ديروشيه، دون مزيد من التفاصيل.

فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات اللبنانية بشأن الأمر.

وفي 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، شهد مقر يونيفيل جنوبي لبنان أولى جولات مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربعا، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في يناير/ كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

ولا تشهد الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل نزاعات عسكرية على غرار الحدود البرية.

ويسيطر "حزب الله" على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل، وبين الحين والآخر تحدث توترات جراء ما تقول تل أبيب إنها محاولات من مقاتلي الحزب لاختراق الحدود.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
خبز السوريين في السوق السوداء.. "بكيس أو بدونه"؟!

خبز السوريين في السوق السوداء.. "بكيس أو بدونه"؟!

في ذكرى تفجيرات عمان: الاردن الان أكثر منعة وتصد لكل محاولات الإرهاب

في ذكرى تفجيرات عمان: الاردن الان أكثر منعة وتصد لكل محاولات الإرهاب

هولندا تتحرك قضائيا ضد نظام الأسد.. ماذا عن "الفيتو" الروسي؟

هولندا تتحرك قضائيا ضد نظام الأسد.. ماذا عن "الفيتو" الروسي؟

الأردن : حالة الوهادنة الصحية .. سرا طبيا

الأردن : حالة الوهادنة الصحية .. سرا طبيا

شبكة عيون الإخبارية