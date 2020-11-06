تم تغييره 5 مرات منذ تأسيسه.. نادي القادسية يدشّن شعاره الجديد

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أعلن نادي القادسية، عن الشكل الجديد لشعار النادي؛ وذلك بعد موافقة الجهات ذات الاختصاص في وزارة الرياضة؛ حيث دمج شعاري النادي وفريق كرة القدم في شعار موحد بقالب عصري وجديد يناسب المرحلة؛ حيث حافَظَ الشعار الجديد على الخيل والفارس والسيف والدرع، وهي رموز مرتبطة بمعركة القادسية التي انبثق اسم النادي منها، والتي تعبر عن الإقدام والشجاعة والقوة التي ينشدها كل رياضي.

وتعود تفاصيل الهوية الجديدة للنادي إلى دائرة حمراء اللون إطارها الخارجي عبارة عن خطين باللون الأصفر يتوسطها درع أحمر اللون محدد باللون الأصفر داخله رسم تجريدي لفارس يمتطي جوادًا حاملًا درعًا وشاهرًا سيفه عاليًا، ويعتلي الشعار كلمة القادسية باللغة الإنجليزية، ويوجد أسفل الشعار تاريخ التأسيس 1976م، وكلمة "خبر" باللغة الإنجليزية إشارة إلى المدينة التي يمثلها النادي.

يُذكر أن إدارة النادي قد سجلت الشعار الجديد بشكل رسمي بالهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ وذلك للحفاظ على حقوق النادي مستقبلًا.

الجدير بالذكر أن شعار النادي قد تم تغييره 5 مرات منذ تأسيسه؛ حيث كان الشعار الأول مع بداية الدمج، ثم تم تغييره في عهد الرئيس أحمد الزامل 1988م، قبل أن يتم التغيير الثالث في عهد إدارة عبدالله الهزاع 2011م؛ حيث تم وضع شعارين للنادي حسب توجيهات الرئاسة العامة لرعاية الشباب حينها الأول للنادي والآخر خاص لفريق كرة القدم.

ثم تم تطويره في فترة رئاسة معدي الهاجري 2014م. والآن تعتبر المرة الـ5 التي يتم فيها تطوير شعار النادي في عهد الرئيس المكلف ناصر الدغيثر.

من جانبه أشاد نايف آل صاحب الرئيس التنفيذي للنادي، بخطوة تطوير الشعار وتدشينه من جديد بما يتوافق مع التطورات الأخيرة التي يشهدها النادي.

وقال آل صاحب: شعار القادسية يعكس هوية النادي؛ فهو يدل على القوة والشجاعة والإقدام التي ينشدها كل رياضي. مضيفًا: "شعارنا الجديد يرمز للقوة والأمل في الحياة؛ وهو ما نستمد منه الدافع الكبير لبذل الجهد والعطاء لخدمة الكيان وجعله يتبوأ مكانة مرموقة".