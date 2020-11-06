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مستشفى بقيق ينجح في استئصال ورم ضخم من رحم سيدة

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مستشفى بقيق ينجح في استئصال ورم ضخم من رحم سيدة مستشفى بقيق ينجح في استئصال ورم ضخم من رحم سيدة
يزن بـ 550 غراماً بعملية استغرقت ساعتين

مستشفى بقيق ينجح في استئصال ورم ضخم من رحم سيدة

نجح فريق طبي في مستشفى بقيق العام، في استئصال ورم ضخم من رحم سيدة مقيمة يزن 550 غراماً، خلال عملية جراحية استغرقت قرابة ساعتين الأسبوع الماضي.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى بقيق العام والمراكز التابعة له الدكتور سعد بن صالح الغامدي، أن الفريق الطبي بقيادة الدكتورة فرحانة أصغر، أقر التدخل الجراحي لإنقاذ السيدة التي كانت تعاني من تليف في الرحم ونزيف دموي واضطراب في الدورة، إضافة إلى أنها تعاني من فقر الدم.

وأشار إلى أن زيادة حجم الورم وتأثيراته استدعت التدخل الجراحي على أيدي أطباء متخصصين، حيث تكللت العملية الجراحية بالنجاح، وغادرت المستشفى بعد استقرار حالتها وتماثلها للشفاء ولله الحمد.

وأكد الدكتور سعد الغامدي، أن المستشفيات التابعة للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية تمتلك نخبة من الأطباء المتميزين والكوادر المؤهلة، إضافة إلى توفر الإمكانيات الطبية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق إنجازات طبية في مختلف التخصصات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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