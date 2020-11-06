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مع قرب إعلان فوزه.. توفير حماية إضافية لـ"بايدن"

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مع قرب إعلان فوزه.. توفير حماية إضافية لـ"بايدن" مع قرب إعلان فوزه.. توفير حماية إضافية لـ"بايدن"
إدارة الطيران الاتحادية تحظر التحليق فوق منزله

مع قرب إعلان فوزه.. توفير حماية إضافية لـ

قررت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الجمعة، حظر الطيران فوق منزل المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في ولاية "ديلاوير".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن "بايدن" سيتلقى حماية إضافية من جهاز الخدمة السرية الأمريكي، قبيل إعلان محتمل لفوزه بالانتخابات الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن الجهاز السري سيرسل، اعتباراً من اليوم الجمعة، تعزيزات إلى "ويلمنغتون" بولاية "ديلاوير" لحماية "بايدن"، بينما تستعد حملته لاحتمال إعلان فوزه بالسباق الرئاسي قريبًا.

وكانت حملة "بايدن" قد أكدت أن المرشح الديمقراطي ربما يحتاج لإلقاء خطاب مهم، الجمعة، من مركز المؤتمرات "بويلمنغتون".

وعملت هذه الوكالة الفيدرالية على حماية "بايدن"، عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما، ثم مرة أخرى منذ مارس الماضي، وذلك وفقًا لشبكة "سي إن إن"، عندما فاز في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لحزبه.

وتعتبر هذه الحماية معتادة لمرشحي البيت الأبيض. لكنها ليست بحجم الحماية التي يتم توفيرها للرئيس نفسه.

في المقابل؛ يصبح حجم الحماية قريبًا من تلك التي يتمتع بها الرئيس، إذا فاز المرشح في الانتخابات، وأصبح "الرئيس " حتى تنصيبه في 20 يناير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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