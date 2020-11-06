عقب "هجوم فيينا".. النمسا تغلق "مساجد متطرفة"

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وفق أمر صدر عن وزيري "الداخلية والاندماج"

أصدر وزيرا الداخلية والاندماج النمساويين، أمرًا، اليوم الجمعة، بإغلاق مساجد وصفت بـ"المتطرفة".

ووفقا لـ"سكاي نيوز عربية"، فقد صدر قرار وزيري "الداخلية والاندماج" بإغلاق "المساجد المتطرفة" بعد "هجوم فيينا الدامي" الذي أسفر عن مصرع أربعة أشخاص، فيما سيتم الإعلان عن التفاصيل في مؤتمر صحافي لاحقًا.

وكان تنظيم "داعش" قد أعلن، الثلاثاء الماضي، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع، الاثنين، في العاصمة النمساوية فيينا، من خلال بيان بثه عبر قنواته على تطبيق تلغرام.

وشهد يوم الثلاثاء، عقد وزير داخلية النمسا، كارل نيهامر، مؤتمرًا صحافيًا قال فيه إن الشرطة النمساوية اعتقلت 14 شخصًا على صلة بالمشتبه به الرئيس في هجوم فيينا الدامي الذي وقع مساء الاثنين.