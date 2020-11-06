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المرصد السوري: ارتفاع قتلى مرتزقة تركيا في "كاراباخ" إلى 250

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المرصد السوري: ارتفاع قتلى مرتزقة تركيا في "كاراباخ" إلى 250 المرصد السوري: ارتفاع قتلى مرتزقة تركيا في "كاراباخ" إلى 250
بعد مشاركتهم في القتال مع القوات الأذرية ضد نظيرتها الأرمينية

المرصد السوري: ارتفاع قتلى مرتزقة تركيا في

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن وصول دفعة جديدة من جثث مرتزقة مواليين لأنقرة، إلى الأراضي السورية، ممن قتلوا في معارك إقليم "ناغورنو كاراباخ"، إلى جانب القوات الأذرية في حربها مع القوات الأرمينية.

ووفق "العربية نت"، فقد شملت الدفعة الواصلة 12 جثة للمقاتلين السوريين، وصلت إلى مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل شمال سوريا.

وعلى صعيد متصل، وثّق المرصد السوري مقتل ما لا يقل عن 10 مقاتلين من "المرتزقة" خلال الساعات الفائتة، في المعارك إلى جانب القوات الأذرية ضد القوات الأرمينية ضمن الإقليم المتنازع عليه.

وارتفعت حصيلة قتلى الفصائل منذ زجّهم في الصفوف الأولى للمعارك من قبل التركية، أي منذ نهاية شهر سبتمبر الفائت، إلى ما لا يقل عن 250 قتيلاً، بينهم 195 قتيلاً تم جلب جثثهم إلى سوريا، فيما لا تزال جثث البقية في أذربيجان، فيما كانت القوات الأرمينية تمكنت من أسر 3 مقاتلين سوريين على الأقل.

يذكر أن تعداد المرتزقة السوريين الذين جرى نقلهم إلى أذربيجان للمشاركة في معارك إقليم "اغورنو كاراباخ"، بلغ حتى اللحظة ما لا يقل عن 2580 "مرتزقًا"، عاد منهم 342 مقاتلاً بعد أن تنازلوا عن كل شيء بما في ذلك مستحقاتهم المادية، بحسب المرصد.


جدير بالإشارة أن تركيا لا تزال تجد صعوبة بالغة بتجنيد المقاتلين والزج بهم في معارك "ناغورنو كاراباخ"، وذلك لرفض شريحة كبيرة من المقاتلين الذهاب للقتال إلى القوات الأذرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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