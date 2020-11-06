أخبار عاجلة

مساء dmc - الفنانة عايدة رياض في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - "محمد وسارة".. حكاية حب تحدت الفرق في الطول والعمر -
سقوط رهيب لويزو وأوس أوس يفجر مسرح مصر -
أول تمرينة باي في مسرح مصر -
تامر حبيب ينطق الشهادتين في رامز في الشلال -
رعب تامر حبيب فى رامز في الشلال -
مقدمة نارية من رامز جلال ترحيبا بـ آسر ياسين -
تعلمي طريقة عمل صوص الشيكولاتة والكاراميل بالجبنة للسينابون -
طريقة عمل عجينة السينابون في البيت بسهولة -
رغم استقالة صهر أردوغان وإقالة "أويصال".. الليرة التركية تواصل الانهيار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا في باكستان.. 1376 إصابة جديدة و30 وفاة

Print
كورونا في باكستان.. 1376 إصابة جديدة و30 وفاة كورونا في باكستان.. 1376 إصابة جديدة و30 وفاة
الحصيلة الإجمالية للإصابات 340251 منها 16242 حالة نشطة

كورونا في باكستان.. 1376 إصابة جديدة و30 وفاة

سجلت باكستان 1376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 340251 حالة، منها 16242 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 421 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 317086 حالة شفاء، فيما تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6923 حالة وفاة.باكستان فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سلالة جديدة من فيروس كورونا مرتبطة بحيوان المنك

سلالة جديدة من فيروس كورونا مرتبطة بحيوان المنك

وزير الرياضة يوكد الالتزام بالأكواد لمواجهة فيروس كورونا فى المنشات الرياضية

وزير الرياضة يوكد الالتزام بالأكواد لمواجهة فيروس كورونا فى المنشات الرياضية

بايدن يشكل فريقا لمكافحة فيروس كورونا

بايدن يشكل فريقا لمكافحة فيروس كورونا

يوم عظيم للعلم والإنسانية.. نجاح فاعلية الدواء الأمريكي لمواجهة فيروس كورونا بنسبة 90% | من مصر

يوم عظيم للعلم والإنسانية.. نجاح فاعلية الدواء الأمريكي لمواجهة فيروس كورونا بنسبة 90% | من مصر

شبكة عيون الإخبارية