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قيادات الأولمبية تشارك في اجتماعات لجان الأولمبية الدولية

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قيادات الأولمبية السعودية تشارك في اجتماعات لجان الأولمبية الدولية قيادات الأولمبية تشارك في اجتماعات لجان الأولمبية الدولية
شهدت مناقشة تطوير العمل الترويجي عبر تقييم العمل المشترك مع الرعاة

قيادات الأولمبية السعودية تشارك في اجتماعات لجان الأولمبية الدولية

شارك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية ، عضو لجنة التسويق في الأولمبية الدولية، في اجتماع اللجنة الذي عقد "عن بعد".

وشهد الاجتماع، الذي حضره رئيس الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ، مناقشة تطوير العمل الترويجي للحركة الأولمبية بشكل عام والألعاب الأولمبية بشكل خاص من خلال تقييم العمل المشترك مع الرعاة أو ما يعرفون بـ "الشركاء الأولمبيين" إضافة إلى تقديم حلول جديدة ومبتكرة لتضمين التكنولوجيا لدعم استدامة اللجان والدورات الأولمبية مالياً.

وتواجد رئيس الأولمبية الدولية، الدكتور توماس باخ، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عضو مجلس إدارة الأولمبية السعودية في اجتماع لجنة "المرأة في الرياضة" بالأولمبية الدولية، الذي عقد عن بعد بحضور كافة أعضاء اللجنة.

من جانبه، استعرض الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس الأولمبية السعودية، عضو لجنة الشؤون العامة والتنمية الاجتماعية من خلال الرياضة بالأولمبية الدولية منجزات الأولمبية السعودية خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد عن بُعد بمشاركة الدكتور توماس باخ.

يُذكر أن كافة لجان الأولمبية الدولية قد عقدت اجتماعاتها خلال الفترة ما بين ٣ - ٥ نوفمبر الجاري لهذا العام.الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الأولمبية الدولية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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