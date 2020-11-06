تجهيز منبر خطبة الجمعة في المسجد الحرام.. وفق إجراءات احترازية

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عدد السماعات "7700".. والمايكات "9" للإمام و"6" للمؤذن

تتولى وكالة الشؤون الفنية والخدمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تجهيز المكبرية، وتعقيم مواقعها بعد كل صلاة؛ وفق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وتجهيز أنظمة الصوت المنتشرة في جميع أنحاء البيت العتيق.

وقال وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري: الوكالة تعمل على مدار الساعة، وتتضاعف الجهود في يوم الجمعة، من تجهيز للمكبرية وتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها بكوادر فنية متخصصة.

وأضاف: يتم نقل منبر الخطيب لموقعه بالمكبرية، وتعقيمه وتجهيزه للإمام، مع تركيب ميكروفونات الصوت، وإجراء الاختبارات اللازمة لها، كما يتم فرش المكبرية، بسجاد جديد وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره ووضع عبوات ماء زمزم المبارك.

وأشار "الجابري" إلى أن نظام ميكروفونات الحرم فانتوم وداينمك ونظام مكسر الصوت في المسجد الحرام من ماركة ساوند كرافت.

وتابع بالقول: عدد السماعات في المسجد الحرام (7700) سماعة، والمايكات (9) للإمام و(6) للمؤذن و(5) أساسي و(10) احتياطي، من خلال تواجد جهاز إشرافي للتأكد من تطبيق جميع المهام والالتزام بالتعليمات والإجراءات الصحية والوقائية.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي