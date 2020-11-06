أخبار عاجلة

مساء dmc - الفنانة عايدة رياض في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - "محمد وسارة".. حكاية حب تحدت الفرق في الطول والعمر -
سقوط رهيب لويزو وأوس أوس يفجر مسرح مصر -
أول تمرينة باي في مسرح مصر -
تامر حبيب ينطق الشهادتين في رامز في الشلال -
رعب تامر حبيب فى رامز في الشلال -
مقدمة نارية من رامز جلال ترحيبا بـ آسر ياسين -
تعلمي طريقة عمل صوص الشيكولاتة والكاراميل بالجبنة للسينابون -
طريقة عمل عجينة السينابون في البيت بسهولة -
رغم استقالة صهر أردوغان وإقالة "أويصال".. الليرة التركية تواصل الانهيار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تجهيز منبر خطبة الجمعة في المسجد الحرام.. وفق إجراءات احترازية

Print
تجهيز منبر خطبة الجمعة في المسجد الحرام.. وفق إجراءات احترازية تجهيز منبر خطبة الجمعة في المسجد الحرام.. وفق إجراءات احترازية
عدد السماعات "7700".. والمايكات "9" للإمام و"6" للمؤذن

تجهيز منبر خطبة الجمعة في المسجد الحرام.. وفق إجراءات احترازية

تتولى وكالة الشؤون الفنية والخدمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تجهيز المكبرية، وتعقيم مواقعها بعد كل صلاة؛ وفق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وتجهيز أنظمة الصوت المنتشرة في جميع أنحاء البيت العتيق.

وقال وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري: الوكالة تعمل على مدار الساعة، وتتضاعف الجهود في يوم الجمعة، من تجهيز للمكبرية وتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها بكوادر فنية متخصصة.

وأضاف: يتم نقل منبر الخطيب لموقعه بالمكبرية، وتعقيمه وتجهيزه للإمام، مع تركيب ميكروفونات الصوت، وإجراء الاختبارات اللازمة لها، كما يتم فرش المكبرية، بسجاد جديد وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره ووضع عبوات ماء زمزم المبارك.

وأشار "الجابري" إلى أن نظام ميكروفونات الحرم فانتوم وداينمك ونظام مكسر الصوت في المسجد الحرام من ماركة ساوند كرافت.

وتابع بالقول: عدد السماعات في المسجد الحرام (7700) سماعة، والمايكات (9) للإمام و(6) للمؤذن و(5) أساسي و(10) احتياطي، من خلال تواجد جهاز إشرافي للتأكد من تطبيق جميع المهام والالتزام بالتعليمات والإجراءات الصحية والوقائية.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رغم استقالة صهر أردوغان وإقالة "أويصال".. الليرة التركية تواصل الانهيار

رغم استقالة صهر أردوغان وإقالة "أويصال".. الليرة التركية تواصل الانهيار

خبراء يكشفون حقيقة المشروبات الغازية "دون سكر"

خبراء يكشفون حقيقة المشروبات الغازية "دون سكر"

التوجيهات وصلت لهيئة الصحة.. بريطانيا تستعد لتوزيع لقاح كورونا الشهر المقبل

التوجيهات وصلت لهيئة الصحة.. بريطانيا تستعد لتوزيع لقاح كورونا الشهر المقبل

حرمان من المتعة.. ما الذي تفعله شركات في البر بتيماء؟ سموم وطلب عاجل

حرمان من المتعة.. ما الذي تفعله شركات في البر بتيماء؟ سموم وطلب عاجل

شبكة عيون الإخبارية