أخبار عاجلة

مساء dmc - الفنانة عايدة رياض في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - "محمد وسارة".. حكاية حب تحدت الفرق في الطول والعمر -
سقوط رهيب لويزو وأوس أوس يفجر مسرح مصر -
أول تمرينة باي في مسرح مصر -
تامر حبيب ينطق الشهادتين في رامز في الشلال -
رعب تامر حبيب فى رامز في الشلال -
مقدمة نارية من رامز جلال ترحيبا بـ آسر ياسين -
تعلمي طريقة عمل صوص الشيكولاتة والكاراميل بالجبنة للسينابون -
طريقة عمل عجينة السينابون في البيت بسهولة -
رغم استقالة صهر أردوغان وإقالة "أويصال".. الليرة التركية تواصل الانهيار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"جو بايدن" مغرداً: سنفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية

Print
"جو بايدن" مغرداً: سنفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية "جو بايدن" مغرداً: سنفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية
اقتربت ساعة الحسم

غرد المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن على موقع التواصل قبل قليل قائلاً: سنفوز في الانتخابات.
وكانت الإحصاءات أظهرت أن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن تمكن من إحراز تحول جذري وانتزاع الصدارة في السباق الانتخابي بولاية جورجيا من الرئيس دونالد .
وأفاد مركز إديسون للأبحاث وبعض وسائل الإعلام الأمريكية، منها "سي إن إن" وموقع "أكسيوس"، صباح اليوم الجمعة بأن بايدن يتقدم الآن بفارق 917 صوتًا على ترامب بعد فرز 99% من بطاقات الاقتراع في جورجيا التي يعود إليها 16 مقعدًا في المجمع الانتخابي، وتعد من الولايات الحاسمة لتحديد الفائز في الانتخابات.
وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن آلاف بطاقات الاقتراع لا تزال تنتظر الإحصاء، وكثيرًا منها في المقاطعات التي أبدت دعمًا أكبر لبايدن.

وحسب القوانين السارية في جورجيا، سيكون بإمكان حملة ترامب الانتخابية التقدم بطلب إعادة فرز الأصوات في الولاية إذا لم يتجاوز الفارق بين المرشحين 0.5%.
ومن المرجح أن يتيح الانتصار في جورجيا لبايدن حصد دعم أغلبية أعضاء المجمع الانتخابي والفوز في الانتخابات.انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لماذا فشلت هوليوود في قلب مناصري ترامب ضده؟

لماذا فشلت هوليوود في قلب مناصري ترامب ضده؟

الانتخابات الأمريكية: بايدن يشكل فريقه وترامب يطلق المعركة القانونية

الانتخابات الأمريكية: بايدن يشكل فريقه وترامب يطلق المعركة القانونية

بعد تصريحات ترامب.. "فايزر": لا دوافع سياسية وراء توقيت إعلان اللقاح

بعد تصريحات ترامب.. "فايزر": لا دوافع سياسية وراء توقيت إعلان اللقاح

ترامب يقيل مارك إسبر ويعين مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب وزيرا للدفاع بالوكالة

ترامب يقيل مارك إسبر ويعين مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب وزيرا للدفاع بالوكالة

شبكة عيون الإخبارية