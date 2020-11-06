أخبار عاجلة

مساء dmc - الفنانة عايدة رياض في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - "محمد وسارة".. حكاية حب تحدت الفرق في الطول والعمر -
سقوط رهيب لويزو وأوس أوس يفجر مسرح مصر -
أول تمرينة باي في مسرح مصر -
تامر حبيب ينطق الشهادتين في رامز في الشلال -
رعب تامر حبيب فى رامز في الشلال -
مقدمة نارية من رامز جلال ترحيبا بـ آسر ياسين -
تعلمي طريقة عمل صوص الشيكولاتة والكاراميل بالجبنة للسينابون -
طريقة عمل عجينة السينابون في البيت بسهولة -
رغم استقالة صهر أردوغان وإقالة "أويصال".. الليرة التركية تواصل الانهيار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"فلكية جدة": القمر يتعامد على الكعبة.. صباح الأحد

Print
"فلكية جدة": القمر يتعامد على الكعبة.. صباح الأحد "فلكية جدة": القمر يتعامد على الكعبة.. صباح الأحد
نصفه سيكون مضاءً بنور الشمس.. فرصة للتصوير

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، بأن سماء مكة المكرّمة تشهد قبل شروق الشمس صبيحة الأحد 22 ربيع الأول 1442 الموافق 8 نوفمبر 2020، تعامد القمر على الكعبة المشرّفة، حيث يبلغ ميله عرض مكة، متوسطاً خط زوالها في الساعة 06:07:05 صباحاً بالتوقيت المحلي (03:07:05 صباحاً بتوقيت غرينتش)، وهو التعامد الخامس والأخير هذه السنة 2020.

وقال "أبوزاهرة": القمر لحظة التعامد سيكون على ارتفاع (89.58.19 درجة) وقرصه مضاءٌ بنور الشمس بنسبة (54.8%) والزاوية التي تفصله عن الشمس (الاستطالة) 95 درجة، ويبعد مسافة 383,621 كيلو متراً.

وأضاف: هذه فرصة مثالية للتصوير للفلكي، حيث يكون نصف القمر مضاءً بنور الشمس والنصف الآخر مظلماً مع خلفية السماء الزرقاء.

وتابع: يمكن الاستفادة من ظاهرة تعامد القمر، تأكيد دقة الحسابات لحركة الأجرام السماوية، ومنها القمر، التي تجعل تحديد موقعه في غاية الدقة، إضافة إلى إمكانية الاستعانة بهذه الظاهرة في تحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم.

واختتم "أبوزاهرة"؛ بالقول: موقع القمر بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد يشير إلى اتجاه مكة المكرّمة بدقة توازي دقة تطبيقات الهواتف الذكية الحديثة.جدة الجمعية الفلكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رغم استقالة صهر أردوغان وإقالة "أويصال".. الليرة التركية تواصل الانهيار

رغم استقالة صهر أردوغان وإقالة "أويصال".. الليرة التركية تواصل الانهيار

خبراء يكشفون حقيقة المشروبات الغازية "دون سكر"

خبراء يكشفون حقيقة المشروبات الغازية "دون سكر"

التوجيهات وصلت لهيئة الصحة.. بريطانيا تستعد لتوزيع لقاح كورونا الشهر المقبل

التوجيهات وصلت لهيئة الصحة.. بريطانيا تستعد لتوزيع لقاح كورونا الشهر المقبل

حرمان من المتعة.. ما الذي تفعله شركات في البر بتيماء؟ سموم وطلب عاجل

حرمان من المتعة.. ما الذي تفعله شركات في البر بتيماء؟ سموم وطلب عاجل

شبكة عيون الإخبارية