أخبار عاجلة

"تطمن" في "الجوف".. 38 ألف مستفيد و3 عيادات -
كشف عن مفارقة الفجر.. "المسند": "هابطة" تثير الغبار في مناطق "الركامية" -
العينان في آن واحد.. تدخل دقيق يعيد البصر إلى شاب بمكة بعد عام من فقدانه -
بعد تصريحات ترامب.. "فايزر": لا دوافع سياسية وراء توقيت إعلان اللقاح -
"واتساب" تضيف زرًّا يقدم مهام استثنائية... تعرّف على طريقة عمله -
مدير "صحة الطائف" يقف على الإجراءات الاحترازية ويعتمد الخطة التوعوية -
القيادة تهنئ رئيس بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده -
وزارة المالية عن فيديو الإعانة السنوية للأمهات الأرامل: لا علاقة لنا به -
"واتساب" تضيف زرًّا يقدم مهام استثنائية... تعرّف على طريقة عمله -
مدير "صحة الطائف" يقف على الإجراءات الاحترازية ويعتمد الخطة التوعوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

نوربرت روتغن لـCNN: سلوك ترامب فظيع وأخشى أن يتجاوز أنصاره الديمقراطية

Print
مواضيع متعلقة
لماذا من المهم الحصول على لقاح الإنفلونزا هذا العام؟ كبير المحللين الطبيين في CNN يجيب

لماذا من المهم الحصول على لقاح الإنفلونزا هذا العام؟ كبير المحللين الطبيين في CNN يجيب

رئيس فايزر لـCNN عن لقاح كورونا: قواعد اللعبة تغيرت بنسبة 90%

رئيس فايزر لـCNN عن لقاح كورونا: قواعد اللعبة تغيرت بنسبة 90%

إلهان عمر لـCNN: لدينا الآن أشخاص سيحكمون باحترام ورحمة وتعاطف

إلهان عمر لـCNN: لدينا الآن أشخاص سيحكمون باحترام ورحمة وتعاطف

مذيعة CNN كريستيان أمانبور: إسرائيل والخليج أرادوا فوز ترامب

مذيعة CNN كريستيان أمانبور: إسرائيل والخليج أرادوا فوز ترامب

شبكة عيون الإخبارية