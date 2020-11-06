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"الجمعية للإرشاد السياحي" تعلن عن استقبال طلبات المنحة لدراسة الماجستير بتايوان

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"الجمعية السعودية للإرشاد السياحي" تعلن عن استقبال طلبات المنحة لدراسة الماجستير بتايوان "الجمعية للإرشاد السياحي" تعلن عن استقبال طلبات المنحة لدراسة الماجستير بتايوان
كباكورة لاستقطاب عدد من المنح الدراسية في تخصص "الإرشاد السياحي"

أعلنت الجمعية للإرشاد السياحي، عن البدء باستقبال طلبات المنحة لدراسة الماجستير في تايوان، والتي تأتي كباكورة لتوجه الجمعية لاستقطاب عدد من المنح الدراسية في تخصص الإرشاد السياحي، خصوصاً دراسة اللغات المطلوبة

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية سطام البلوي، أن المنحة تمثل ثمرة لجهود الجمعية في إيجاد فرص لتطوير المرشدين السياحيين والمرشدات السياحيات، مثمناً دور ممثل المكتب الاقتصادي والثقافي لتايبيه والذي سيتحمل كافة مصاريف الدارس لمدة عامين في تايبيه

وأوضح "البلوي" أن الجمعية تسعى لتأهيل عدد من المرشدين السياحيين والمرشدات السياحيات في عدة لغات من خلال منح دراسية تتراوح بين ثلاث وستة أشهر في عدد من الدول المستهدفة مثل الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، مؤكداً أن المنح ستعتمد في تمويلها على التمويل الذي ستحصل عليه الجمعية من الرعايات والمانحين لبرنامج دراسة اللغات الذي تسعى لتنفيذه.

وبيّن "البلوي" أن الجمعية بصدد اعتماد وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية تهدف لرفع كفاءة المرشدين السياحيين والمرشدات السياحيات بالمملكة

ودعا "البلوي" الشباب والشابات السعوديين الذين يتحدثون لغات أجنبية إلى جانب اللغة العربية إلى الانضمام لمهنة الإرشاد السياحي التي تعتبر من أكثر المهن الحرة طلباً في قطاع السياحة.الجمعية السعودية للإرشاد السياحي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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