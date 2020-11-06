وزير النقل يتفقد مطار الملك خالد الدولي للتأكد من الخطة التشغيلية للمشاريع

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اطلع على عدد من المشاريع الإنشائية والميكانيكية الجاري تنفيذها

تفقد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ‏ناصر الجاسر، صالة رقم 3 - 4 بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك للوقوف على آخر التجهيزات والأعمال التي تمت، والتأكد من سير العمل وفق الخطة التشغيلية للمشاريع.

واطلع على عدد من المشاريع الإنشائية والميكانيكية التي يجري تنفيذها، وكان في استقباله رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبد الهادي المنصوري.

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات للاطمئنان على سير العمل والوقوف على كفاءة الأداء في مطارات المملكة كافة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وزير النقل صالح الجاسر مطار الملك خالد الدولي هيئة الطيران المدني الرياض وزارة النقل