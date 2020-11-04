أمطار مكة.. شملت معظم الأحياء و"سبق" توثق و"المدني" يطالب بالحذر

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ما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لمزيد من الهطولات

شهدت مكة المكرمة، عصر اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تركزت على معظم الأحياء، وشملت الأمطار معظم أحياء العاصمة المقدسة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لمزيد من الهطولات.

وقد وثقت "سبق" مشاهد مصورة لهطول المطر على أجزاء من حي الشرائع شرق مكة المكرمة، فيما دعا الدفاع المدني بمكة المكرمة إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، ومحافظات: الطائف، وميسان، والعرضيات، وأضم، والجموم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، تستمر حتى الساعة الثامنة والنصف مساءً.