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كورونا في باكستان.. 1313 إصابة جديدة و18 وفاة و614 حالة شفاء

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كورونا في باكستان.. 1313 إصابة جديدة و18 وفاة و614 حالة شفاء كورونا في باكستان.. 1313 إصابة جديدة و18 وفاة و614 حالة شفاء
خلال الـ 24 ساعة الماضية

كورونا في باكستان.. 1313 إصابة جديدة و18 وفاة و614 حالة شفاء

سجلت باكستان 1313 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 337573، منها 14646 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 614 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 316060 حالة شفاء.
وأضاف أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6867 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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