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بعد فرز 94% من أصوات الناخبين

قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، يتقدم بـ 6000 صوت على الرئيس دونالد ترامب في ولاية ميشيغان بعد فرز 94% من أصوات الناخبين.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب يتخلف عن منافسه بايدن في السباق إلى البيت الأبيض بفارق 25 نقطة.

وتظهر الإحصاءات التي نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" وقناة "فوكس نيوز" أن بايدن أحرز مزيداً من التقدم، وحصد حتى الآن أصوات 238 من أصل أعضاء المجمع الانتخابي الـ538، فيما لا يزال عدد الأصوات التي حصل عليها ترامب عند مستوى 213 صوتاً.

ويحتاج المرشح الفائز إلى حصد أصوات 270 من أعضاء المجمع الانتخابي.

ولا يزال الغموض يلف نتائج الانتخابات، فيما لا تزال عملية فرز الأصوات مستمرة.

وأعرب كل من ترامب وبايدن على حد سواء عن ثقته بفوزه في الانتخابات.