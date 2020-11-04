"كهاتين" لرعاية الأيتام تستكمل إعداد الخطة التشغيلية لعام 2021

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خلال ورشة عمل لتطوير أنظمة الجمعية الإدارية وحوكمتها

تستكمل الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة (كهاتين) ورش عملها خلال الفترة الحالية، لإعداد الخطة التشغيلية للعام القادم، وذلك لمدة يومين بفرع الجمعية بالطائف.

وأوضح مدير عام الجمعية الدكتور محمد ناقرو أن ورشة العمل التي تنفذها الجمعية يشارك فيها عشرون مشاركًا من العاملين في الجمعية، من فروعها الثلاثة مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة الطائف، مشيرًا إلى أن الخطة تنبثق برامجها وأنشطتها من الرؤية الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس إدارة الجمعية.

وأضاف ناقرو أن الورشة تهدف إلى تطوير أنظمة الجمعية الإدارية وحوكمتها، ونمذجة مبادرات الجمعية لفائدة أيتام الجمعية، بالإضافة إلى الأفكار الاستثمارية لزيادة موارد الجمعية وتحسين خدماتها للمستفيدين.