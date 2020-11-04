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تقديم 4 أوراق عمل خلال اجتماع مجلس الإدارة التعليمي بعسير

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تقديم 4 أوراق عمل خلال اجتماع مجلس الإدارة التعليمي بعسير تقديم 4 أوراق عمل خلال اجتماع مجلس الإدارة التعليمي بعسير
بحثت مكتسبات التعليم عن بعد والجهوزية للمرحلة المقبلة

تقديم 4 أوراق عمل خلال اجتماع مجلس الإدارة التعليمي بعسير

ترأس مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، أمس الثلاثاء، الجلسة الأولى لمجلس الإدارة التعليمي للعام الدراسي الجاري في دورته الثانية والعشرين، وذلك بتنظيم من أمانة التعليم.

واستهل أمين الإدارة محمد ناصر، الجلسة باستعراض توصيات الجلسة السابقة، تلا ذلك تقديم أوراق عمل شملت مدى جاهزية الميدان التعليمي لاختبارات الفصل الدراسي الأول عن بعد، قدمها مساعد المدير العام للشؤون التعليمية في المنطقة سفر البريدي.

كما تم تقديم ورقة أخرى حول تقليل الفاقد في التعليم والتي قدمها مدير مكتب التعليم بوسط أبها الدكتور فايز الأسمري، فيما قدمت مديرة مكتب التعليم للبنات بأبها آمنة صيام ورقة ثالثة عن مكتسبات التعليم عن بعد وسبل تطويرها، واختتمت الجلسات بورقة رابعة عن " توظيف مهام قوقل في إدارة فريق العمل ومهام الإدارات"، قدمها مشرف تقنيات التعليم في الإدارة أحمد عسيري.

يذكر أن المجلس التعليمي يضم كوادر من مديري ومديرات المكاتب والإدارات، والمعلمين والمعلمات، والمشرفين والمشرفات، وقادة وقائدات المدارس، وتشرف عليه أمانة التعليم بعسير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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