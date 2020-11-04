أخبار عاجلة

مساء dmc يتابع احتمالية حدوث موجه ثانية من فيروس كورونا -
مساء dmc - المتابعة الحقوقية للانتخابات.. أحد أدلة الشفافية والحياد -
مساء dmc - استقبال حافل من المواطنين لمؤمن زكريا عند تصويته في الانتخابات -
مساء dmc - الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب -
مساء dmc - وسائل إعلان أمريكية: جو بايدن يفوز في الانتخابات الرئاسية -
مساء dmc - المصريون ينتخبون.. مساء dmc يتابع اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب -
انتخابات نواب مصر - محافظ الغربية: غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال أية شكاوي -
انتخابات نواب مصر - استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات بمدينة نصر -
انتخابات نواب مصر - محافظ الشرقية: لم نستقبل أية شكاوي متعلقة بالعملية الإنتخابية -
انتخابات نواب مصر - دوائر المرحلة الثانية من انتخابات نواب مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الفضلي" يطلق منصة "فطري" الإلكترونية

Print
"الفضلي" يطلق منصة "فطري" الإلكترونية "الفضلي" يطلق منصة "فطري" الإلكترونية
تسهم في تسهيل خدمة إصدار التراخيص

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، منصة "فطري" الإلكترونية ضمن خطة لتطوير مسيرة العمل بالمركز ورفع مستوى الخدمة المقدمة لإصدار التراخيص الخاصة بالاستيراد والتصدير والصيد وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالكائنات الفطرية ومنتجاتها التي تندرج تحت نظام البيئة ولوائحه التنفيذية والاتفاقيات الدولية كاتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات الفطرية (سايتس CITES) واتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية(CMS) التي يقوم المركز بتطبيقها.

وتحتوي منصة "فطري" على العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بإصدار التراخيص أو الاستعلام عن الطلبات أو المخالفات الخاصة بكل من يمارس هذه الأنشطة، كما تهدف المنصة لتحويل بعض أنواع التراخيص من تراخيص ورقية إلى إلكترونية.

وتستهدف المنصة تقديم الخدمة إلى قطاع الأفراد وقطاع الأعمال وكذلك القطاع الحكومي حيث سيتم إطلاق تسع خدمات في المرحلة الأولى منها خدمة إصدار التراخيص الخاصة بالكائنات الفطرية ومنتجاتها، وتتكون من ست خدمات خاصة بإصدار تراخيص الاستيراد وإصدار تراخيص التصدير، وإصدار تراخيص إعادة التصدير، وإصدار تراخيص الإدخال من البحر، وإصدار جوازات الصقور، وإصدار شهادات الملكية للكائنات الفطرية ومنتجاتها، وخدمة الاستعلام وتتكون من 3 خدمات للاستعلام عن الطلبات والاستعلام عن التراخيص الصادرة بالإضافة إلى الاستعلام عن المخالفات.

وعلى هامش حفل التدشين، سلّم "الفضلي" أول جواز صقر يصدر من المركز عبر المنصة لمالك الصقر حيث تعد هذه الجوازات إحدى الوسائل التي تسهم في تسهيل عملية تنقل الصقور مع ملاكها عبر الحدود الدولية وفق الإجراءات الدولية المخصصة لذلك.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد على قربان: إطلاق المنصة يأتي بهدف تسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين والمستفيدين ورفع مستوى الأداء، كما تهدف المنصة إلي الربط الإلكتروني مع المنصات الخاصة بجميع الجهات ذات العلاقة المساندة للمركز في تنظيم هذه الانشطة مثل وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك ووكالة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات المساندة، للتسهيل في تقديم الخدمات.

وأضاف: ستسهم المنصة في دعم المفتشين في عمليات الرقابة وضبط المخالفات وتوثيقها بشكل إلكتروني.

وأردف "قربان" أن المركز يسعى لإطلاق ما يصل لـ 30 خدمة في المستقبل القريب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

راتب ضخم وسينما ومنتجع للاستجمام.. تعرَّف على مزايا الرئيس الجديد للولايات المتحدة

راتب ضخم وسينما ومنتجع للاستجمام.. تعرَّف على مزايا الرئيس الجديد للولايات المتحدة

"متمم" يناقش مستقبل العولمة وأبعادها الاقتصادية اليوم

"متمم" يناقش مستقبل العولمة وأبعادها الاقتصادية اليوم

شبكة عيون الإخبارية