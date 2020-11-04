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عربى ولغات ودولي.. "التعليم" تلغي زيادة مصروفات المدارس الخاصة (مستند)

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عربى ولغات ودولي.. "التعليم" تلغي زيادة مصروفات المدارس الخاصة (مستند) عربى ولغات ودولي.. "التعليم" تلغي زيادة مصروفات المدارس الخاصة (مستند)

مصراوي Masrawy

03:23 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020

كتب- محمد سامي:

كشف منشور صادر من وزارة التربية والتعليم، إلى المديريات التعليمية بالمحافظات، اليوم الأربعاء، عن إلغاء نسب الزيادة المقررة في مصروفات العام الدراسي الحالي الخاصة بالتعليم والنشاط بالمدارس الخاصة "عربى ولغات ودولي" خلال العام الدراسي 2020/2021.

وأوضح المنشور أنه بشأن الظروف التي تمر بها البلاد؛ بسبب جائحة كورونا التي أدت إلى التأثر السلبي على الدولة كافة، فقد اقترحت الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري إما تخفيض المصروفات للعام الدراسي 2020/2021 وإما استمرار تحصيل مصروفات "التعليم والنشاط" على عام 2019/2020 .

وأكدت الإدارة أنه تم عرض المقترحات على اللجنة المركزية للتعليم الخاص بجلستها المنعقدة في 1 أكتوبر، والمعتمد محضرها من الوزير، وقررت اللجنة وقف إضافة نسبة الشريحة للعام الدراسي الحالي.

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