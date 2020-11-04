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خبير في جونز هوبكنز يكذب هيئة الإحصاء التركية: التضخم بلغ 50%

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خبير في جونز هوبكنز يكذب هيئة الإحصاء التركية: التضخم بلغ 50% خبير في جونز هوبكنز يكذب هيئة الإحصاء التركية: التضخم بلغ 50%
"هانك": سياسات أردوغان الاقتصادية غير المتسقة دفعت البلاد إلى الهاوية

خبير في جونز هوبكنز يكذب هيئة الإحصاء التركية: التضخم بلغ 50%

قال أستاذ الاقتصاد في جامعة جونز هوبكنز، ستيف هانك، إن معدلات التضخم الفعلية في تركيا بلغت 49.59% وليس 11.74% مثلما أعلنت هيئة الإحصاء التركية الرسمية، وفق ما نقلت صحيفة زمان التركية.

ووفق البيانات التي أصدرتها الثلاثاء، هيئة الإحصاء التركية لإحصاءات التضخم الرسمية ارتفع مؤشر المستهلك بنحو 11.74% في أكتوبر الماضي.

وأوضح هانك، أن السياسات الاقتصادية غير المتسقة للرئيس رجب أردوغان دفعت تركيا إلى الهاوية، قائلاً: "الليرة التركية تشهد أسوأ أيامها منذ 2018 ببلوغ الدولار 8.43 ليرة، وبالتالي فإن معدلات التضخم أيضاً تشهد أسوأ أيامها. واليوم يبلغ معدل التضخم السنوي 49.59%، ما يعادل 4 أضعاف المعدل الصادر عن الهيئات الرسمية في تركيا".هيئة الإحصاء التركية تركيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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