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مكة.. إغلاق محل تجاري بمقر سكن عمالة مخالفة ومكان لتغيير زيوت الحافلات

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مكة.. إغلاق محل تجاري بمقر سكن عمالة مخالفة ومكان لتغيير زيوت الحافلات مكة.. إغلاق محل تجاري بمقر سكن عمالة مخالفة ومكان لتغيير زيوت الحافلات
يعمل دون تجديد الرخصة وتم إشعار المسؤول بمراجعة البلدية لاتخاذ الإجراءات

مكة.. إغلاق محل تجاري بمقر سكن عمالة مخالفة ومكان لتغيير زيوت الحافلات

أغلقت أمانة العاصمة المقدّسة، منشأة تجارية مخالفة؛ بسبب عدم تجديد الرخصة.

تفصيلاً؛ أوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية رصدت أثناء جولاتها الميدانية محلاً تجارياً مخالفاً داخل مبنى سكني للعمالة، إضافةً إلى مكان داخل فناء السكن مهيئ لتغيير زيوت الحافلات وصيانتها مما نتج عنه انبعاث روائح كريهة في مقر السكن، حيث تم إغلاقهما على الفور وإشعار المسؤول بمراجعة البلدية لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وشدد المالكي، على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتجديد رخصة المحال قبل الانتهاء تفادياً لإغلاقه من قبل البلدية، حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكد المالكي، أن الفرق الرقابية في البلدية تكثف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة وتتخذ الإجراءات والتدابير الوقائية كافة التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد940، لاتخاذ الإجراءات النظامية ورفع مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بالعاصمة المقدّسة.أمانة العاصمة المقدّسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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