هكذا كافأته الشرطة.. "عربي" يقوم بعمل بطولي خلال هجوم فيينا

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كان بصحبة مديره بالعمل مصادفة بالقرب من موقع الهجوم الإرهابي

كرّمت الشرطة النمساوية شابًّا فلسطينيًّا يدعى، أسامة جودة، بالنيشان الذهبي؛ تقديرًا منها لإنقاذه شرطيًّا أثناء هجوم فيينا الذي راح ضحيته 5 أشخاص وأصيب 17 آخرون.

ونشر خالد جودة والد الشاب أسامة، البالغ من العمر 23 عامًا، على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك"، صورة نجله وهو يحمل النيشان.

ونقلت "روسيا اليوم" تعليق الوالد الذي قال فيه: "قيادة شرطة فيينا تمنح ابني أسامة نيشان الشرطة الذهبي تقديرًا لشجاعته في إنقاذ حياة ضابط نمساوي في الهجوم الإرهابي الليلة الماضية، حفظك الله ولدي وشكرًا النمسا".

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام نمساوية، كان أسامة على رأس عمله في أحد مطاعم سلسلة الوجبات السريعة في منطقة شفيدينبلاتس، عندما اكتشف بصحبة مديره وجود الإرهابي في الجوار.

ويبدو أن الإرهابي اختبأ في مرآب مغلق، وظل يطلق النار عشوائيًّا على المارة، فسارع أسامة ومديره إلى الاختباء في مكان آمن خلف مقعد إسمنتي.

حينها كان ضابطا شرطة يتقدمان للمساعدة؛ فأطلق الإرهابي النار عليهما فأصاب أحدهما، ليهرع أسامة لمساعدة المصاب، فسحبه خلف المقعد الإسمنتي محاولًا إيقاف النزيف.

وعند وصول المزيد من ضباط الشرطة هرب مطلق النار بعيدًا؛ فيما قام ضباط الشرطة بنقل زميلهم بسيارة الإسعاف.هجوم فيينا الشرطة النمساوية