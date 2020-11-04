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يستبق الحسم: نحن على وشك الاحتفال الكبير

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ترامب يستبق الحسم: نحن على وشك الاحتفال الكبير يستبق الحسم: نحن على وشك الاحتفال الكبير
قال: فزنا بولاية شمال كارولينا ولم نتوقع الفوز بفلوريدا

ترامب يستبق الحسم: نحن على وشك الاحتفال الكبير

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ، أن تكون النتائج في مصلحته بعد فرز بعض الأصوات المتبقية.

وقال في كلمة من البيت الأبيض على خلفية انتخابات الرئاسة الجارية في الولايات المتحدة: أشكر الشعب الأمريكي لدعمهم لي، ونحن على وشك الاحتفال الكبير.

وأضاف: فزنا بولاية شمال كارولينا ولم نتوقع الفوز بولاية فلوريدا وأوهايو، وفي وجهة نظري أننا كسبنا هذه الانتخابات وفوزنا في #بنسلفانيا هو الأهم.

وتابع يقول: وقف عد الأصوات في بعض الولايات عملية تزوير، وسنذهب إلى المحكمة العليا الأميركية حتى لا تزور النتائج.الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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