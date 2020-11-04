أخبار عاجلة

مساء dmc يتابع احتمالية حدوث موجه ثانية من فيروس كورونا -
مساء dmc - المتابعة الحقوقية للانتخابات.. أحد أدلة الشفافية والحياد -
مساء dmc - استقبال حافل من المواطنين لمؤمن زكريا عند تصويته في الانتخابات -
مساء dmc - الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب -
مساء dmc - وسائل إعلان أمريكية: جو بايدن يفوز في الانتخابات الرئاسية -
مساء dmc - المصريون ينتخبون.. مساء dmc يتابع اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب -
انتخابات نواب مصر - محافظ الغربية: غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال أية شكاوي -
انتخابات نواب مصر - استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات بمدينة نصر -
انتخابات نواب مصر - محافظ الشرقية: لم نستقبل أية شكاوي متعلقة بالعملية الإنتخابية -
انتخابات نواب مصر - دوائر المرحلة الثانية من انتخابات نواب مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحبوب" تصرف مستحقات الدفعة 11 لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

Print
47 ممن قاموا بتوريد الكميات المحددة وأقفلوا حساباتهم من خلال "محصولي"

قالت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، إنها بدأت بصرف مستحقات الدفعة الحادية عشرة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وأقفلوا حساباتهم من خلال منصة "محصولي" بموقع المؤسسة الإلكتروني.

وبلغ إجمالي المبالغ المودعة بحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة (14,433,931.50) ريال وذلك لعدد (47) مزارعاً، وبهذا يكون إجمالي المبالغ المودعة لهذا الموسم (429,245,082.78) ريال لعدد (1,525) مزارعا وبكمية إجمالية بلغت (369,204) أطنان.

وأوضحت المؤسسة أن موسم تسلم القمح المحلي لهذا العام أغلق بتاريخ 29 أكتوبر 2020، ودعت المزارعين الذين لم يستكملوا إقفال حساباتهم بمنصة محصولي إلى سرعة إتمام ذلك، لضمان استكمال عملية الصرف وتحويل مستحقاتهم لحساباتهم البنكية قبل نهاية العام المالي الحالي.

وكانت المؤسسة قد بدأت بتسلم القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 19 / 8 / 1441هـ، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز (700) ألف طن سنوياً.

المؤسسة العامة للحبوب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

راتب ضخم وسينما ومنتجع للاستجمام.. تعرَّف على مزايا الرئيس الجديد للولايات المتحدة

راتب ضخم وسينما ومنتجع للاستجمام.. تعرَّف على مزايا الرئيس الجديد للولايات المتحدة

"متمم" يناقش مستقبل العولمة وأبعادها الاقتصادية اليوم

"متمم" يناقش مستقبل العولمة وأبعادها الاقتصادية اليوم

شبكة عيون الإخبارية