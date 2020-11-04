أخبار عاجلة

مساء dmc يتابع احتمالية حدوث موجه ثانية من فيروس كورونا -
مساء dmc - المتابعة الحقوقية للانتخابات.. أحد أدلة الشفافية والحياد -
مساء dmc - استقبال حافل من المواطنين لمؤمن زكريا عند تصويته في الانتخابات -
مساء dmc - الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب -
مساء dmc - وسائل إعلان أمريكية: جو بايدن يفوز في الانتخابات الرئاسية -
مساء dmc - المصريون ينتخبون.. مساء dmc يتابع اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب -
انتخابات نواب مصر - محافظ الغربية: غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال أية شكاوي -
انتخابات نواب مصر - استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات بمدينة نصر -
انتخابات نواب مصر - محافظ الشرقية: لم نستقبل أية شكاوي متعلقة بالعملية الإنتخابية -
انتخابات نواب مصر - دوائر المرحلة الثانية من انتخابات نواب مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الولاية الحاسمة.. حملة تعلن فوزه في "فلوريدا"

Print
الولاية الحاسمة.. حملة ترامب تعلن فوزه في "فلوريدا" الولاية الحاسمة.. حملة تعلن فوزه في "فلوريدا"
أعطت الفوز له على هيلاري كلينتون في العام 2016

الولاية الحاسمة.. حملة ترامب تعلن فوزه في

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ، أن المرشح الجمهوري الساعي لتجديد فترته الرئاسية، فاز في ولاية فلوريدا التي تعتبر أساسية لإعادة انتخابه، في نتيجة لم تؤكدها أي من وسائل الإعلام الأساسية في البلاد.

ووفقًا لتقديرات أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز" في الساعة التاسعة ليلًا بالتوقيت المحلي (02:00 ت غ الأربعاء) استنادًا إلى نتائج فرز 91% من الأصوات في فلوريدا؛ فقد حصل ترامب على 50.6% من الأصوات، مقابل 48.4 لمنافسه الديموقراطي جو بايدن.

ووفق "سكاي نيوز"؛ فبذلك تكون لدى الرئيس فرصة بنسبة 95% للفوز بهذه الولاية.

وإذا لم يفز الملياردير الجمهوري بفلوريدا وناخبيها الكبار الـ29، تصبح فرصه صعبة للغاية للبقاء في البيت الأبيض.

وكانت ولاية فلوريدا محل نزاع حاد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة؛ فقد سمحت بشكل خاص للمرشح الجمهوري جورج بوش الابن، بأن يفوز في العام 2000، كما أعطت الفوز لترامب على هيلاري كلينتون في العام 2016.الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ماذا لو رفض ترامب مغادرة البيت الأبيض؟ .. هذا ما سيحدث معه

ماذا لو رفض ترامب مغادرة البيت الأبيض؟ .. هذا ما سيحدث معه

ماذا لو رفض ترامب مغادرة البيت الأبيض؟ .. هذا ما سيحدث معه

ماذا لو رفض ترامب مغادرة البيت الأبيض؟ .. هذا ما سيحدث معه

رداً على إعلان فوز "بايدن".. حملة "ترامب": الانتخابات لم تنته بعد

رداً على إعلان فوز "بايدن".. حملة "ترامب": الانتخابات لم تنته بعد

رداً على إعلان فوز "بايدن".. حملة "ترامب": الانتخابات لم تنته بعد

رداً على إعلان فوز "بايدن".. حملة "ترامب": الانتخابات لم تنته بعد

شبكة عيون الإخبارية